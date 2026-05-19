Vídeo: Mototaxistas são flagrados brigando na Cidade Velha, em Belém

Dois mototaxistas foram flagrados brigando na tarde desta segunda-feira (18), na Rua Siqueira Mendes, no bairro da Cidade Velha, em Belém.

A confusão foi registrada por pessoas que passavam pelo local e rapidamente começou a circular nas redes sociais.

As imagens mostram os dois envolvidos trocando agressões em via pública, chamando atenção de moradores e motoristas que estavam na região.

Até o momento, não há informações oficiais sobre o que teria motivado a briga nem sobre possíveis feridos.

O caso repercutiu nas redes sociais pela movimentação registrada em uma das áreas mais conhecidas da capital paraense.