Vídeo: Mulher corre atrás do próprio carro após furto em Belo Horizonte

Uma mulher viveu momentos de desespero após ter o próprio carro furtado em Belo Horizonte, neste sábado (16).

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a vítima correndo atrás do veículo logo após perceber a ação criminosa.

O caso repercutiu pela reação desesperada da mulher ao tentar impedir a fuga dos criminosos.

Até o momento, não há informações oficiais sobre a recuperação do automóvel nem sobre suspeitos presos.