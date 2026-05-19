Vídeo: Jovem cai em bueiro com tampa solta durante passeio noturno em Cuiabá

O que era para ser apenas um passeio noturno rotineiro com o animal de estimação acabou se transformando em um grande sustto para uma jovem de 21 anos em Cuiabá.

No último domingo (17), enquanto caminhava pela Rua João Bento, localizada no bairro Quilombo, a pedestre caiu dentro de um bueiro cuja tampa estava solta e sem manutenção adequada.

O impacto da queda foi forte, fazendo com que a jovem precisasse passar toda a madrugada sob cuidados médicos em uma unidade de saúde.

O caso gerou repercussão e reacendeu discussões sobre a necessidade de manutenção e segurança nas vias públicas da capital mato-grossense.