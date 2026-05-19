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Milton Cunha entrega que mãe de Vini Jr. não gostava do namoro dele com Virginia: ‘Não era a favor do babado’

Milton Cunha colocou mais lenha na fogueira da separação de Virginia Fonseca e Vini Jr. Durante uma entrevista ao vivo ao Globo Esporte, enquanto cobria a convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo no Museu do Amanhã, no Rio, o carnavalesco foi questionado sobre o que sabia a respeito do fim do relacionamento do casal.

Na conversa, Milton entregou uma fofoca ao afirmar que Fernanda Cristina, mãe do jogador, não gostava do namoro dele com Virginia, aumentando ainda mais os rumores e especulações em torno do término.

“Acabou. A mãe, sogra, não gostava, não. A mãe de Vini Jr. não era a favor da babado. A gente fazia pergunta, e ela fazia cara de alegoria ainda não entrando na Avenida, sabe?, Que ainda não acendeu… “, soltou Milton Cunha. Eita!

A fala do carnavalesco deu o que falar e viralizou nas redes sociais.

Mãe de Vini Jr. curte comentário polêmico sobre Virginia após término

O fim do namoro de Virginia Fonseca e Vini Jr., anunciado na última sexta-feira, 15, segue dando o que falar. Agora, a nova polêmica envolve Fernanda Cristina, mãe do jogador, que resolveu curtir um comentário controverso sobre a ex-nora após o término.

Fernanda, que aparentemente sempre teve uma boa relação com Virginia e já apareceu em diversos registros ao lado da influenciadora, curtiu uma mensagem publicada por uma internauta em sua última publicação nas redes sociais. No comentário, a ex-nora é chamada de “peso”.

“Mamãe tá mais feliz. Dá pra ver. Sem um peso. O povo tem que entender que, por mais dinheiro que você tenha, existem pessoas que chegam trazendo peso. Virginia é uma.” Eita!

Após o término de Vini Jr. e Virginia, a mãe do jogador abriu seu perfil no Instagram, que privado.

Fonte e imagens: Portal do Jornal Extra/Globo

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