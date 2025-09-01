Vídeo: ônibus perde roda em placas, no Sudoeste do Pará, e causa susto na população

Um incidente inesperado assustou pedestres e motoristas em Placas, no sudoeste do Pará, na manhã do último sábado (30). Um ônibus da empresa Pubinha Tur, que faz a linha intermunicipal entre Placas e Uruará, teve uma grave falha mecânica, e uma de suas rodas traseiras se soltou enquanto o veículo estava em movimento.

Apesar do susto, o motorista conseguiu manter o controle e parar o ônibus em segurança, e ninguém ficou ferido. Ainda não se sabe se havia passageiros a bordo. O momento foi registrado por populares, e as imagens rapidamente circularam nas redes sociais.

A empresa Pubinha Tur, que realiza revisões regulares em sua frota, aponta a má qualidade das estradas da região como um dos fatores que contribuem para problemas como este. O incidente serve de alerta para a importância da manutenção constante dos veículos e da melhoria das condições das vias na Transamazônica.

