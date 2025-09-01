segunda-feira, setembro 1, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomePARÁ
PARÁ

Vídeo: ônibus perde roda em placas, no Sudoeste do Pará, e causa susto na população

Um incidente inesperado assustou pedestres e motoristas em Placas, no sudoeste do Pará, na manhã do último sábado (30). Um ônibus da empresa Pubinha Tur, que faz a linha intermunicipal entre Placas e Uruará, teve uma grave falha mecânica, e uma de suas rodas traseiras se soltou enquanto o veículo estava em movimento.

Apesar do susto, o motorista conseguiu manter o controle e parar o ônibus em segurança, e ninguém ficou ferido. Ainda não se sabe se havia passageiros a bordo. O momento foi registrado por populares, e as imagens rapidamente circularam nas redes sociais.

A empresa Pubinha Tur, que realiza revisões regulares em sua frota, aponta a má qualidade das estradas da região como um dos fatores que contribuem para problemas como este. O incidente serve de alerta para a importância da manutenção constante dos veículos e da melhoria das condições das vias na Transamazônica.

Se inscreva no canal:

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Vídeo: ato de gentileza; funcionária de posto de gasolina refresca cãozinho em meio ao calor
Próximo artigo
Vídeo: muro com concertina em Tucuruí preocupa moradores

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,280FansLike
3,608FollowersFollow
22,500SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
WebBanner_UsiPaz-Moju_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315