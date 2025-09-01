Vídeo: muro com concertina em Tucuruí preocupa moradores



Uma situação inusitada e perigosa está gerando preocupação na Vila Peniel, em Tucuruí, no sudeste do Pará. Um morador instalou pontas de concertina na parte externa do muro de sua casa, e vizinhos relatam que o objetivo é furar as bolas de crianças e jovens que jogam no campo de futebol próximo.

A medida, embora inusitada, representa um grave risco de acidentes. Especialistas em segurança alertam que a estrutura pontiaguda pode causar ferimentos sérios. Se alguém se machucar, o proprietário pode responder legalmente por lesão corporal culposa, um crime em que a pessoa causa dano a outro por negligência ou imprudência.

