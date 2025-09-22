Vídeo: patinete elétrico é destruído em canal de Belém

“O patinete pertence à empresa Jet, que opera em Belém em parceria com a Prefeitura desde o início de agosto.”

Um vídeo de um ato de vandalismo em Belém se tornou viral nas redes sociais. As imagens mostram o momento em que dois jovens, aparentando ser adolescentes, jogam um patinete elétrico de uma passarela no Canal São Joaquim.

A Polícia Civil informou que o caso ainda não foi registrado na delegacia da área. O equipamento pertence à Jet, empresa que oferece o serviço de patinetes compartilhados na cidade em parceria com a Prefeitura de Belém desde o início de agosto.

Se inscreva no canal: