Vídeo: Prefeito de Belém regulariza mais de 150 trabalhadores de feiras e mercados

Nesta sexta-feira (05), o prefeito de Belém, Igor Normando, realizou a entrega de mais de 150 alvarás de funcionamento, crachás de identificação e termos de autorização de uso a permissionários que atuam em feiras, mercados e praças da cidade.

Com a entrega dos documentos, os trabalhadores agora estão oficialmente regularizados junto à Prefeitura de Belém, com as taxas em dia e seus cadastros atualizados conforme a lei.

O processo de regularização foi facilitado com um trabalho presencial na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedcon) e uma abordagem itinerante, onde os servidores da Sedcon foram até as feiras para realizar o atendimento, simplificando a vida dos trabalhadores.

