Remo vence o Amazonas por 3 a 1 e está a um ponto do G4 rumo à Série A, elite do futebol

O Clube do Remo foi a Manaus buscar o fôlego para diminuir a pressão da torcida e diretoria azulinas. Quem também respira com mais alívio é o técnico António Oliveira, que havia sido da como demitido. Mas agora, águas passadas. O Leão Azul respira, e respira bem depois do brilho de Pedro Rocha, o atacante artilheiro que fez dois gols, e Marrony, que selou a superioridade da equipe paraense na capital baré na tarde desta sexta-feira, 05, no Estádio Carlos Zamith, em partida válida pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Diante do resultado, o Leão Azul chega aos 38 pontos, apenas um atrás do Criciúma e pode ultrapassar já no próximo sábado, 13, quando vai encarar a equipe do Vila Nova-GO, em Goiânia.

Ao entrar no gramado em Manaus, com uma temperatura bem alta, o Remo percebeu que o Amazonas estava disposto a mostrar quem mandava na casa. A pressão era forte. Houve cobrança de falta de Luan Silva. Decorriam os primeiros quatro minutos. O lateral Fabiano cobrou mas não recebeu na finalização. O momento foi de grande perigo para a defesa de Marcelo Rangel.

Mesmo assim, o Clube do Remo foi pra cima. Os amazonenses faziam falta toda vez que se sentiam em perigo e, desta forma, ficavam com maior posse de bola. Esse domínio, entretanto, não demorou muito. O Leão começou a gostar do jogo e, desta forma, aos 24 minutos, Nico Ferreira foi derrubado e, na cobrança de falta, Pedro Rocha acertou um belo chute para colocar o Remo em vantagem, abrindo o placar do Jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ: 1 a 0.

Na volta para o segundo tempo, a coisa esquentou, pois o Amazonas veio com mudanças e foi pra cima em busca do empate. Todavia, a partida era azulina. Tanto que, a os 21 minutos, Nicolás Ferreira achou Pedro Rocha em profundidade. O atacante driblou o goleiro e marcou o segundo gol para a equipe paraense. Placar: 2 a 0.

Começou, então, o desespero dos amazonenses que, a todo o custo, queriam correr atrás do prejuízo. Atacaram, mas estavam, na verdade, perdidos no gramado. Deste modo, os azulinos atacaram sem dó nem piedade.

Já chegando nos 44 minutos, Domingos cruzou da direita e Luan Silva cabeceou fazendo 2 a 1. O gol incentivou a torcida amazonense, que empurrou o time nos acréscimos. Todavia, como dito antes, a tarde era azulina. Por isso, segurando toda a pressão o Remo fez o gol de misericórdia quando Marrony marcou o terceiro.

Texto e edição: Roberto Barbosa e Nazaré Sarmento/Imagens: Raul Martins/Agência Remo