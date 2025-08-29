Apreendida aeronave com quase meia tonelada de drogas em São João do Araguaia, no Sul do Pará

Uma operação coordenada pela Polícia Militar do Pará apreendeu 435 quilos de pasta base de cocaína na zona rural da região de Vila Mandi, nas proximidades de Santana do Araguaia, no sul do Estado. À frente da ação esteve a 30ª Companhia Independente da PM (CIPM). A droga foi localizada após o pouso forçado de uma aeronave em uma área de pasto de uma Fazenda, por volta das 18h de ontem, quinta-feira, 28.

Comandante de Policiamento Regional V, coronel Roni Cleiber Oliveira Alves, responsável pela área, onde a droga foi encontrada, informou que a ação teve início quando a guarnição de Vila Mandi, recebeu informações de funcionários da fazenda sobre a aterrissagem emergencial de uma aeronave em área isolada da propriedade.

“Após a confirmação de que era um carregamento com drogas, rapidamente foi articulada uma operação de resposta com o deslocamento de guarnições especializadas ao local, evitando que alguma ação de resgate fosse realizada”, explicou o coronel.

No interior da aeronave e em seu entorno, foram encontrados 430 tabletes de substância semelhante à pasta base de cocaína, totalizando aproximadamente 434,9 kg, além de equipamentos utilizados na navegação e indícios de tentativa de ocultação da origem da aeronave, como adesivos com falsas numerações. Também foram localizados galões de combustível, o que aponta para reabastecimento clandestino.

Segundo registros fotográficos dos próprios trabalhadores da fazenda, a carga inicialmente desembarcada seria ainda maior. As imagens indicam a presença de cerca de 70 tabletes adicionais, não localizados pelas equipes policiais, o que levanta a suspeita de subtração prévia do entorpecente no local. Estima-se que a carga total poderia ultrapassar 500 kg, o que, após beneficiamento e comercialização no mercado ilegal, representaria um lucro superior a R$ 200 milhões.

Funcionários relataram que dois homens que falavam parcialmente português estavam a bordo da aeronave. Após o pouso forçado, esses homens fugiram em direção à mata e seguem foragidos.

Ação policial ágil garantiu a apreensão da aerovave

Devido ao risco de resgate da carga por parte de criminosos, a droga e demais materiais foram recolhidos no mesmo dia e transportados sob forte esquema de segurança até a cidade de Redenção, onde foram apresentados à Polícia Federal.

Para garantir a segurança do traslado, a missão contou com a guarnição de Mandi, apoio da 2ª Companhia Independente de Missões Especiais (CIME), que escoltou o comboio até Redenção, houve também a participação do 22º BPM, que disponibilizou viatura de apoio e acompanhamento do 30ª CIPM, durante todo o trajeto.

“A apreensão desta grande quantidade de entorpecente demonstra o compromisso da Polícia Militar com o enfrentamento ao tráfico e o crime organizado. A pronta resposta das nossas equipes e a integração com outras unidades foram fundamentais para impedir que essa droga chegasse ao mercado. Continuaremos vigilantes e atuando com firmeza para garantir a segurança da nossa região” destacou o Comandante-Geral da Polícia Militar, Coronel Dilson Júnior.

A Polícia Federal foi acionada e dará sequência às investigações para identificar os envolvidos na operação criminosa.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias