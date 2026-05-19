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SEGURANÇA

Vídeo: Tentativa de invasão termina com queda de suspeito em Salinópolis

Uma tentativa de invasão a uma residência terminou de forma inusitada no município de Salinópolis, no nordeste do Pará.

Segundo informações de moradores, um suspeito tentou pular o muro de uma casa, que teria mais de 4 metros de altura, mas acabou perdendo o equilíbrio durante a ação.

O homem caiu de rosto no chão logo após tentar acessar o imóvel.

Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde do suspeito nem confirmação se ele foi preso após a queda.

O caso repercutiu nas redes sociais nesta segunda-feira (19).

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