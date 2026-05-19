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Jarbas Vasconcelos toma posse como sócio do Instituto Histórico e Geográfico do Pará

O advogado e professor universitário Jarbas Vasconcelos será empossado como sócio efetivo do Instituto Histórico e Geográfico do Pará (IHGP), na próxima quarta-feira, 20 de maio, em concorrida solenidade que será realizada no auditório David Mufarrej, da Universidade da Amazônia (Unama), às 17h. O IHGP reúne 70 intelectuais e pesquisadores com histórico de atividades reconhecidas no Pará, que são sócios vitalícios da instituição.

Jarbas Vasconcelos é Doutor em História do Direito pela Universidade de Lisboa, Portugal e Pós-Doutorando em História da Formação dos Direitos Humanos, na Universidade de Salamanca, Espanha. Ele foi presidente da Ordem do Brasil Seccional Pará (OAB-PA), secretário de Estado de Administração Penitenciária e secretário estadual de Igualdade Racial e Direitos Humanos.

Ele foi eleito no último dia 20 de março, por maioria dos votos dos 70 membros do IHGP, após uma análise curricular criteriosa realizada pelo instituto. “Acredito que a escolha do meu nome tenha se dado pela minha atuação pública como advogado, dirigente da OAB, secretário de estado e carreira acadêmica. Sempre me posicionei publicamente em relação a diversos temas no Pará”, acredita Jarbas Vasconcelos.

A solenidade de posse será conduzida pelo novo presidente do IHGP, Professor Doutor Álvaro Negrão Espírito Santo.

“Quero contribuir com o projeto que me for dado como incumbência no plano institucional. O IHGP é um patrimônio de 126 anos da sociedade paraense, que ocupa um prédio tombado como patrimônio histórico que precisa ser zelado. Sem memória não há futuro”, completa.

Cadeira

O novo sócio do instituto vai ocupar a cadeira nº 2, cujo patrono é Alexandre Rodrigues Ferreira, Doutor em Filosofia Natural pela Universidade de Coimbra que foi destacado pelo governo português para realizar uma profunda pesquisa sobre a Amazônia, no final do século XVIII, sendo reconhecido como o maior naturalista do período colonial brasileiro.

Jarbas Vasconcelos será o quarto ocupante da cadeira, que teve como segundo ocupante o juiz do trabalho, ex-advogado trabalhista, sociólogo e economista Roberto Santos, que foi o seu orientador no período acadêmico. “Sempre tive uma admiração enorme pelo professor Roberto Santos. É uma honra sentar na cadeira que ele ocupou”.

Antes dele, o primeiro ocupante da cadeira nº 2 foi outro jurista, Napoleão Figueiredo. E, mais recentemente, a quarta ocupante foi a nesta de Roberto Santos, a professora Taissa Tavernard, que pediu afastamento por motivo de foro íntimo.

Serviço:

Posse de Jarbas Vasconcelos no IHGP
Dia: Quarta-feira, 20 de maio
Hora: 17h
Local: Auditório David Mufarrej, Unama (Av Alcindo Cacela, 287, Umarizal)

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