Videoclipe “Lembranças” destaca a força do Tecno Melody

O cantor paraense Gabriel Sousa relança a música “Lembranças” do intérprete e compositor Dierly Lima. O canção está disponível nas plataformas digitais e promete impactar o público com sua mensagem e energia combinando uma estética vibrante com uma narrativa que convida à reflexão sobre o atual cenário musical brasileiro. O videoclipe também celebra a ascensão da música paraense, em especial o contagiante Tecno Melody, um ritmo que vem ganhando cada vez mais espaço e conquistando fãs em todo o Brasil, que foi lançado no dia 14 de dezembro .



O videoclipe conta ainda com a presença marcante do grupo de dança “DukeCrews”, que dá vida ao ritmo com performances dinâmicas e cheias de atitude. A energia única do grupo traduz perfeitamente a essência da música e reforça o orgulho da rica cultura do Norte do Brasil.



“Lembranças” é um videoclipe que tem a direção assinada por Pedro Costa e Gabriel Sousa, e filmagem conduzida por Raul. O videoclipe tem o apoio da Cooperativa de crédito Sicoob Coimppa.

Foto: Reprodução rede social