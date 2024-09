William se pronuncia após Kate Middleton atualizar diagnóstico de câncer

O príncipe William, de 42 anos, recentemente compartilhou notícias sobre a saúde de Kate Middleton, também de 42 anos, durante uma visita à cidade de Llanelli, no País de Gales, nesta terça-feira (11). Na segunda-feira (10), Kate revelou que concluiu a quimioterapia preventiva e que planeja retornar aos deveres reais em breve. “É uma boa notícia, mas ainda há um longo caminho a percorrer”, declarou William enquanto caminhava, conforme informou a revista Hello!.

Durante o percurso, o príncipe foi questionado por curiosos sobre o estado de saúde de Kate. “Ela está melhor, e obrigado”, afirmou ele. Uma pessoa até pediu que William entregasse uma carta para Kate. “Eu disse que era ótimo ver que Kate estava melhor e se recuperando”, comentou Jane Stoneman à People. “Eu disse a ele que tinha gostado do vídeo e pedi que ele desse a ela o cartão e todo o meu amor.”

Com a conclusão da quimioterapia, Kate Middleton anunciou que irá focar em sua recuperação e retorno às atividades. Em um vídeo publicado, ela apareceu ao lado do príncipe William e dos filhos, príncipe George, de 11 anos, princesa Charlotte, de 9 anos, e príncipe Louis, de 6 anos. Kate destacou a dificuldade dos últimos nove meses e como a vida pode mudar drasticamente em um instante.

“Os últimos nove meses foram incrivelmente difíceis para nós como família. A vida como você a conhece pode mudar em um instante e tivemos que encontrar uma maneira de navegar nas águas tempestuosas e na estrada desconhecida”, afirmou Kate. Ela também refletiu sobre a complexidade da jornada contra o câncer e como a experiência a fez encarar suas próprias vulnerabilidades.

Quais Foram os Desafios Enfrentados por Kate Middleton?

O diagnóstico de câncer foi revelado em março, após uma “cirurgia abdominal planejada” em janeiro. Exames pós-operatórios confirmaram a presença de células cancerígenas, levando Kate a passar por quimioterapia preventiva. Ela fez um apelo para que todos enfrentando a doença mantenham a fé e a esperança.

“Para todos os que enfrentam esta doença, seja qual for a sua forma, por favor, não percam a fé ou a esperança. Vocês não estão sozinhos”, disse Kate na época. Um porta-voz do Palácio de Kensington acrescentou que a princesa estava focada em seu tratamento e recuperação completa.

Kate Middleton Retorna aos Deveres Reais

Devido à doença, Kate optou por ficar reclusa para se concentrar no tratamento. No entanto, ela fez uma aparição pública significativa em 15 de junho, durante o aniversário do Rei e a tradicional comemoração do Trooping the Colour. Esta foi sua primeira aparição pública desde o diagnóstico.

Janeiro de 2024: Kate passa por cirurgia abdominal planejada.

Março de 2024: Diagnóstico de células cancerígenas revelado.

10 de junho de 2024: Conclusão da quimioterapia preventiva anunciada.

11 de junho de 2024: Príncipe William revela detalhes sobre a saúde de Kate em visita ao País de Gales.

Kate compartilhou em uma carta aberta que tem dias bons e ruins, mas que não está totalmente fora de perigo. A princesa expressou esperança e determinação em superar a doença e continuar servindo ao público e sua família.

Fonte: Terra Brasil Notícias Foto: depositphotos.com / operations@newsimages.co.uk (Photo by Mark Cosgrove/News Images)