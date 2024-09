Futuro de Dudu no Palmeiras permanece incerto

O atacante Dudu, ídolo da torcida palmeirense, tem contrato com o Palmeiras até o fim de 2025. Desde 2015 no Verdão, o jogador passou por momentos difíceis recentemente, incluindo uma cirurgia no joelho que o afastou dos gramados por quase um ano. Mesmo com a possibilidade de renovação por mais uma temporada, o futuro de Dudu segue incerto.

Após sua recuperação, Dudu teve uma passagem complicada em Belo Horizonte, onde uma negociação com o Cruzeiro foi frustrada. Além disso, problemas físicos também contribuíram para que o jogador não conseguisse retornar ao seu melhor desempenho. A diretoria do Palmeiras, desde então, não descarta uma nova negociação.

Palmeiras mantém intenção de negociar Dudu

Desde a tentativa mal sucedida de transferência para o Cruzeiro, a diretoria do Palmeiras tem mostrado interesse em negociar Dudu. Caso o camisa 7 atue em 50% das partidas no próximo ano, seu contrato será automaticamente renovado por mais uma temporada. O retorno do atacante aos gramados, contudo, não foi como esperado.

Após passar um mês em recondicionamento físico na Academia de Futebol, Dudu voltou a ser relacionado, mas não tem sido uma escolha frequente do técnico Abel Ferreira. Ele participou de dez jogos desde a reestreia contra o Juventude, em junho, mas sem marcar gols.

Como está a situação física de Dudu atualmente?

Segundo informações do Nosso Palestra, Dudu tem treinado sem limitações e apresenta bom desempenho físico durante as atividades na Academia de Futebol. Ainda assim, o jogador não tem conseguido se firmar entre os titulares, levantando questões sobre seu futuro no clube.

Ídolo da torcida palmeirense desde 2015

453 jogos pelo Palmeiras com 88 gols

Passou por cirurgia no joelho e quase um ano fora dos gramados

Negociação frustrada com o Cruzeiro

Possibilidade de renovação de contrato até 2026

Dudu pode deixar o Palmeiras no fim da temporada?

A possibilidade de Dudu deixar o Palmeiras ao final da temporada existe. O jogador e sua equipe pretendem analisar todas as opções disponíveis após o término do Campeonato Brasileiro. Para os torcedores, a saída de um dos maiores ídolos do clube nos últimos anos pode ser um golpe duro.

A decisão final sobre o futuro de Dudu deve considerar não apenas sua condição física, mas também as oportunidades de mercado e o desejo do próprio jogador. Resta esperar e ver como esta situação será resolvida nas próximas semanas.

Resumo da trajetória de Dudu no Palmeiras

Desde 2015 no Palmeiras, Dudu se consolidou como um dos principais jogadores da equipe. Com 12 títulos conquistados, o atacante é figura importante na história recente do clube. Mesmo com os desafios enfrentados nos últimos meses, Dudu visa reconquistar seu espaço e mostrar que ainda pode fazer a diferença em campo.

Títulos conquistados: 12 Jogos pelo Palmeiras: 453 Gols marcados: 88 Retorno aos gramados: Junho de 2023 Contrato atual até: Fim de 2025

Com a próxima temporada se aproximando, tanto o jogador quanto a diretoria têm decisões importantes a tomar. A torcida, por sua vez, espera que Dudu possa voltar a brilhar com a camisa do Verdão.

Fonte: Terra Brasil Notícias Foto: César Greco/Ag.Palmeiras/Divulgação