X Edição do Motocross agita Portel com adrenalina, turismo e grandes nomes do esporte paraense

Foi realizada no último final de semana do veraneio 2025, na cidade de Portel, no Marajó, a 10ª edição do Motocross, reunindo pilotos de oito municípios do Estado do Pará em uma competição marcada por velocidade, técnica e emoção. O evento contou com diversas categorias, movimentando o público local e atraindo visitantes de toda a região do Marajó e do interior paraense. O Motocross também faz parte da programação de julho no município com apoio da Secretaria de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo – SECELT da prefeitura local.

O Motocross de Portel já faz parte do calendário oficial de eventos do município, consolidando-se como uma das atrações esportivas mais aguardadas do ano. Além de valorizar o esporte sobre duas rodas, o evento tem papel fundamental na geração de renda, movimentação do comércio local e fortalecimento do turismo esportivo regional.

O organizador do Motocross, Adônis Pires, avalia o evento de forma positiva, pois a participação em massa de competidores, “mesmo com a logística ainda a ser desfavorável, eu acredito que com a PA-368 pronta, Portel ganhará muito mais visibilidade com o Motocross”.

Segundo o prefeito Paulo Ferreira, o Motocross “já faz parte do cronograma festivo do município e tem grande contribuição para o fortalecimento do turismo. É de extrema importância que Portel continue sediando um evento com tamanha envergadura”, disse o gestor.

Para ele, o evento reforça o potencial esportivo de Portel, demonstrando que o motocross não é apenas um espetáculo de manobras radicais, mas também uma ferramenta de inclusão, lazer, incentivo à juventude e crescimento econômico. A 10ª edição entra para a história como um marco da resistência, paixão e progresso do esporte na Amazônia Motocross da cidade.

Confira os resultados oficiais do 10º Motocross de Portel – PA:

Categoria MX-1

1º #25 David Moreira – Tucuruí

2º #119 Lucas Santos – Curralinho do Poço

3º #216 Vovô – Concórdia

4º #10 Layo Araújo – São Miguel

5º #151 Olavo Henrique – São Miguel

Categoria MX-3

1º #10 Layo – São Miguel

2º #216 Vovô – Concórdia

3º #02 Diego Monster – Gurupá

4º #07 Renan – Tailândia

5º #199 Ezequiel – Portel

MX-Intermediária

1º #151 Olavo Henrique – São Miguel

2º #02 Alessandro – Porto de Moz

3º #216 Willy – Concórdia

4º #27 Arthur Sombra – São Miguel

5º #907 Matheus – Castanhal

Categoria VX-F (Feminina)

1º #10 Thaís – São Miguel

2º #96 Lilian – Portel

3º #210 Sofia – São Miguel

Categoria MX-Júnior

1º #907 Matheus – Castanhal

2º #10 Osvaldo – São Miguel

3º #08 Rodrigo – Breves

4º #210 Sofia – São Miguel

5º #151 Andrei – Breves

Categoria NAC-Pró

1º #25 David – Tucuruí

2º #119 Lucas – Curralinho do Poço

3º #02 Alessandre – Porto de Moz

4º #92 Jânio – Tailândia

5º #216 Vovô – Concórdia

NAC-Intermediária

1º #216 Willy – Concórdia

2º #02 Diego Monster – Gurupá

3º #07 Anderson – Portel

4º #199 Ezequiel – Portel

5º #92 Renan – Tailândia

Regional até 230cc

1º #313 João Victor – Portel

2º #25 Robson – Gurupá

3º #07 Diego – Portel

4º #33 Serin – Portel

5º #77 Jaime – Portel

NAC-Regional

1º #07 Anderson – Portel

2º #46 Melk – Portel

3º #90 Lucas – Portel

4º #96 Felipe – Breves

5º #83 Marcelo – Portel

Categoria Cidade (Portelenses)

1º #07 Anderson

2º #190 Lucas Pereira

3º #757 César Sheik

4º #33 Serin

5º #199 Ezequiel

Da Redação/Imagens: Ray Nonato