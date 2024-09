X tentou contratar representante; todos negaram por temer prisão

Pouco depois do anúncio do fechamento do escritório no país, o X buscou executivos para assumirem o cargo de representante legal em território brasileiro. Entretanto, as sondagens não foram bem-sucedidas, pois todos os profissionais consultados declinaram da proposta por medo de serem presos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

As informações foram apuradas pela colunista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo. De acordo com ela, o objetivo da contratação poderia ser tanto para dar continuidade as atividades do escritório no Brasil, caso Musk decidisse mudar de opinião sobre a saída, quanto para realizar o encerramento definitivo das operações no país.

Isso porque é necessário concluir pendências judiciais e financeiras antes de dar baixa em uma companhia. No caso do X, há centenas de processos em aberto no Brasil.

O medo da prisão se deve ao fato de que Moraes já avisou que ordenaria a prisão do representante legal da empresa no país, se o X continuasse se recusando a obedecer as determinações para bloquear perfis investigados.

Ainda de acordo com Bergamo, a suspensão do X no Brasil nesta sexta-feira (30) não encerrou as tratativas sobre o assunto entre os integrantes do alto escalão de Musk.

Fonte: PLeno News/Foto: Mockups