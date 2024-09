Xuxa leva paquita negra para show no Rock in Rio

Na madrugada de sábado, 21 de setembro, Xuxa Meneghel surpreendeu o público do Rock in Rio com uma performance nostálgica no Pavilhão Itaú. A eterna Rainha dos Baixinhos resgatou seus clássicos hits dos anos 80 e 90, sendo acompanhada por dançarinas que homenageavam as famosas paquitas de seus antigos programas de TV. Porém, um detalhe especial destacou-se nesta apresentação: a inclusão de uma artista negra entre as bailarinas.

Durante os anos em que Xuxa esteve na televisão com suas atrações, sempre cercada por assistentes loiras, sob o comando de Marlene Mattos, a falta de representatividade era evidente. Com exceção de uma gravação do Xou da Xuxa nos Estados Unidos, em 1993, nunca havia havido uma paquita negra nos programas brasileiros. Este fato voltou a ser discutido em função da estreia de um documentário sobre Xuxa e as paquitas recentemente.

Que Xou da Xuxa é esse?

A abertura do show no Rock in Rio contou com uma presença especial: Patrícia Veloso Martins, que viralizou na semana com um antigo vídeo, famoso pela frase “Que Xou da Xuxa é esse?”. Patrícia, atualmente professora, teve a oportunidade de reencontrar Xuxa nos bastidores do evento, onde tirou fotos com a apresentadora, Juno Andrade e Sasha Meneghel.

Durante o encontro nos bastidores, Xuxa perguntou a Patrícia se ela havia conseguido entrar no programa no dia da gravação do famoso vídeo. Emocionada, Patrícia respondeu que não, ao que Xuxa, de maneira carinhosa, brincou: “Você continua pequenininha”. Esta interação trouxe um toque pessoal e emocional à noite, fazendo os fãs reviverem os momentos icônicos do passado.

Por que a inclusão importa?

A presença de uma paquita negra na apresentação de Xuxa no Rock in Rio representa um passo significativo em direção à diversidade e inclusão. A falta de diversidade durante a era dos programas de Xuxa na televisão brasileira é uma lembrança dolorosa para muitos. Ver essa representação no palco é um símbolo de mudança e progressão. É uma maneira de reconhecer erros do passado e de promover uma mensagem de inclusão.

O impacto do documentário

O documentário sobre Xuxa e as paquitas, que estreou recentemente, trouxe à tona muitas discussões sobre representatividade. O filme aborda várias questões, incluindo a exclusão de assistentes negras na época em que o show estava no ar. A estreia do documentário correu paralela ao show no Rock in Rio, o que tornou a inclusão da paquita negra ainda mais significativa.

A apresentação de Xuxa no Rock in Rio não foi apenas uma viagem nostálgica no tempo, mas também um passo em direção a um futuro mais inclusivo. A inclusão de novas vozes e representações no palco é fundamental para criar uma sociedade mais justa e equitativa. Eventos como este mostram que, mesmo após décadas, há espaço para mudanças e correções de antigos erros. Com a sua performance, Xuxa não apenas encantou fãs antigos, mas também abriu caminho para uma nova geração que pode ver a diversidade refletida na mídia.

Fonte: Terra Brasil Notícias Foto: Reprodução Redes Sociais