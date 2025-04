5 filmes que você não sabia, mas foram produzidos por Steven Spielberg

Além de escrever e dirigir grandes clássicos do cinema, Steven Spielberg participou de inúmeros projetos como produtor.

Goste ou não do bom velhinho de Hollywood, poucos cineastas ostentam feitos tão impressionantes quanto os de Steven Spielberg. O contador de histórias mais popular das últimas seis décadas tem em seu currículo clássicos que atravessaram gerações e ainda habitam o imaginário da cultura pop.

Não é preciso ser um cinéfilo obcecado para já ter esbarrado em alguma de suas obras — seja Jurassic Park, Tubarão, qualquer filme da franquia Indiana Jones ou o emocionante E.T. – O Extraterrestre, eterno favorito das sessões da tarde. Em outras palavras, não é exagero dizer que boa parte da humanidade já assistiu ou, no mínimo, reconhece seu legado.

Mas Spielberg não se limita a dirigir e roteirizar. No início dos anos 1980, ele passou a dedicar-se também à produção executiva — um papel distinto da direção, porém igualmente crucial. Nessa função, o cineasta supervisiona toda a produção, da concepção à finalização, garantindo que o filme seja entregue dentro do orçamento, do cronograma e com a qualidade esperada. Além disso, é responsável por captar financiamento, contratar equipes técnicas e artísticas e coordenar as múltiplas áreas envolvidas no projeto.

Ao longo dos anos, Spielberg produziu centenas de filmes — alguns que parecem extensões de seu próprio universo e outros que jamais imaginaríamos ligados a ele. Por isso, listamos cinco obras que talvez você não saiba, mas têm as digitais do mestre:

Maestro

Estrelado, roteirizado e dirigido por Bradley Cooper, Maestro brilhou no Oscar 2024 com sete indicações. O drama biográfico retrata a vida do compositor, pianista e maestro Leonard Bernstein (Cooper), responsável por trilhas icônicas da Broadway, como Amor, Sublime Amor, Peter Pan e Candide.

Nascido em Lawrence, Massachusetts, Bernstein liderou a Orquestra Filarmônica de Nova York por 18 anos e consolidou-se como um dos músicos mais influentes dos EUA. A associação de Spielberg ao projeto não surpreende: em 2021, ele mesmo dirigiu a refilmagem de Amor, Sublime Amor — outro musical de Bernstein —, estrelada por Rachel Zegler e Ansel Elgort.

Memórias de uma Gueixa

Dirigido por Rob Marshall, o filme acompanha a jornada de Chiyo (Suzuka Ohgo), vendida a uma casa de gueixas ainda criança, em 1929. Lá, sofre maus-tratos dos donos e de Hatsumomo (Gong Li), uma gueixa invejosa de sua beleza. Acolhida por Mameha (Michelle Yeoh), rival de Hatsumomo, Chiyo transforma-se na renomada gueixa Sayuri (Zhang Ziyi), desfrutando de privilégios até que a Segunda Guerra Mundial abala seu mundo.

Apesar de associado à fantasia e à ficção científica, Spielberg também explora dramas históricos marcantes, como A Lista de Schindler, Amistad e A Cor Púrpura — e Memórias de uma Gueixa dialoga com essa vertente.

Twister

Este clássico dos anos 1990, dirigido por Jan de Bont, segue um grupo de cientistas caçadores de tornados — liderados por Jo (Helen Hunt) e Bill (Bill Paxton) — em uma corrida contra o tempo para testar um sistema revolucionário de previsão de tempestades.

Apesar do tema distante dos filmes mais pessoais de Spielberg, Twister compartilha com obras como Jurassic Park e Tubarão a mistura de aventura, ciência e espetáculo visual — marcas registradas do produtor.

De Volta para o Futuro

Dirigido por Robert Zemeckis, este ícone dos anos 1980 acompanha Marty McFly (Michael J. Fox), um adolescente que viaja acidentalmente no tempo graças a um DeLorean modificado pelo excêntrico Dr. Brown (Christopher Lloyd). Preso em 1955, ele precisa consertar a linha do tempo para garantir seu próprio futuro — e o encontro entre seus pais jovens!

Spielberg, como produtor, deixou sua assinatura na combinação perfeita de humor, ficção científica e coração que define a trilogia — algo que ecoa em E.T. e Os Goonies.

Super 8

Se Os Goonies trocassem o tesouro perdido por mistérios extraterrestres, o resultado seria próximo de Super 8, dirigido por J.J. Abrams. A trama acompanha Joe (Joel Courtney), um jovem que, após perder a mãe, vê seu relacionamento com o pai policial (Kyle Chandler) deteriorar-se. Seu refúgio é a paixão por cinema, compartilhada com amigos durante as gravações caseiras de um filme amador.

Durante uma filmagem noturna, o grupo testemunha um acidente de trem catastrófico — e logo a cidade é invadida por militares em busca de algo… não humano. A atmosfera nostálgica e a amizade juvenil lembram E.T., enquanto os elementos sobrenaturais ecoam Contatos Imediatos do Terceiro Grau.

Por:Maria Santos