Depois de Reacher, vem o próximo reboot de um grande herói: Eles vão refazer uma das melhores sagas de filmes de ação dos últimos 25 anos

É uma das grandes franquias do gênero e, depois de Matt Damon, estão procurando um substituto.

Jack Reacher é um ex-major do Corpo de Polícia Militar do Exército dos Estados Unidos que percorre as ruas dos Estados Unidos em busca de garotas de programa. Ele também é provavelmente um dos astros de ação mais seguidos da atualidade. Este personagem da série de romances criada por Jim Grant deu origem a dois longas-metragens estrelados por Tom Cruise e uma série de tremendo sucesso estrelada por Alan Ritchson.

Ele não é o único herói que está invadindo as plataformas de streaming ultimamente. Temos Jack Ryan de John Krasinski, Chris Pratt em A Lista Terminal e o futuro Tyler Rake, Omar Sy. Sem ir mais longe, há também séries de ação tão divertidas quanto Sr. e Sra. Smith. Resumindo, há muitas opções para os fãs do gênero e em breve haverá ainda mais, já que uma saga lendária prepara seu retorno.

Jason Bourne estará de volta à ação! Faz um ano que Matt Damon anunciou no The Late Show com Stephen Colbertque o diretor Edward Bergertinha “uma ideia” para um novo filme e já estava trabalhando nele.

Segundo rumores, já houve reuniões entre os detentores dos direitos dos livros escritos por Robert Ludlum e grandes estúdios de Hollywood, incluindo Skydance, Apple e Netflix. A Universal também poderia voltar a bordo e ser responsável, como fez com adaptações anteriores.

Baseados nos romances best-sellers de Robert Ludlum, os filmes contam a história de um homem que é resgatado no Mediterrâneo. Ele não tem memória de quem é ou como chegou lá. Ele decide investigar o caso a fundo e, depois de muitas reviravoltas, descobre que já trabalhou para a CIA.

Mas por que seu povo de repente o quer morto? Bourne faz de tudo para descobrir a verdade por trás de tudo isso, o que leva a uma conspiração que envolve os mais altos círculos.

Jason Bourne tem sido um dos maiores nomes em ação desde que Matt Damon lançou o primeiro filme em 2002, sob a direção de Doug Liman. Seu sucesso foi um tanto inesperado e alcançou 214 milhões de dólares de bilheteria, o que levou ao lançamento de 3 continuações e um spin-off estrelado por Jeremy Renner.

Seu último filme, o quinto de toda a saga, chegou aos cinemas em 2016 e arrecadou mais de 415 milhões de dólares no mundo todo. Embora qualquer um pudesse afirmar que foi um sucesso comercial — o filme custou 120 milhões de dólares para ser feito, o que o tornou mais do que lucrativo — havia um certo cansaço entre os fãs do homem sem memória.

Eles encerraram a saga há quase 10 anos, mas perceberam que um grande número de pessoas está aberto à possibilidade de reencontrar velhos amigos em outros formatos. Talvez seja por isso que eles decidiram refazer a saga de Jason Bourne e revisitar os livros de Ludlum de uma perspectiva diferente. Matt Damon pode não estar no projeto — ele provavelmente está muito ocupado filmando A Odisseia, de Christopher Nolan — mas haverá um substituto com a mesma essência.

*Conteúdo Global AdoroCinema.

Por: Iris Dias