“Casais estão terminando seus relacionamentos”: Como o novo sucesso da Netflix devia ser apenas um filme conforto, mas está mudando vidas

O filme está no Top 10 do serviço de streaming.

A Lista da Minha Vida está no Top 10 da Netflix, cuja visibilidade fará com que mais e mais espectadores entrem em crise existencial.

Escrito e dirigido por Adam Brooks, o longa-metragem acompanha Alex Rose (Sofia Carson), uma jovem em luto que acaba de perder a mãe Elizabeth (Connie Britton), com quem tinha um laço muito forte.

Enquanto enfrenta a dor dessa trágica morte, Alex recebe uma surpresa do advogado da família Brad (Kyle Allen). Em um vídeo gravado antes de falecer, sua mãe convoca a jovem para um desafio: completar a lista de desejos que escreveu na adolescência. A cada sonho cumprido, Alex recebe um novo DVD com uma nova mensagem de Elizabeth.

Alex embarca, então, numa jornada de autodescoberta e amadurecimento na qual precisará enfrentar segredos de família, reencontrar o amor e se reconectar com suas raízes.

Segundo a protagonista Sofia Carson, o filme chegou a impactar relacionamentos na vida real. Em entrevista à Entertainment Weekly, ela disse: “Adam [Brooks, roteirista e diretor] me ligava o tempo todo depois das sessões de exibição antecipada e dizia que havia muitas pessoas que [lhe diziam]: ‘Acabei terminando com meu namorado’ ou ‘Acabei trocando de emprego, ou largando o emprego’. Casais estão terminando seus relacionamentos”.

E a declaração foi reafirmada pelas reações dos espectadores nas redes sociais. No X (antigo Twitter), um usuário escreveu: “Este filme me fez pensar sobre o meu futuro, até mesmo sobre como quero escolher meu futuro parceiro e, principalmente, sobre o relacionamento ruim com minha mãe”, ao que outro disse: “Acabei de assistir ao filme A Lista da Minha vida e foi tão bom que me deu vontade de buscar motivação na minha vida.”

Nathalia Jesus-Redatora e crítica