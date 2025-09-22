5 plantas para ter em casa que realmente purificam o ar

Manter o ar de casa limpo é mais urgente do que parece. Poeira, mofo, produtos de limpeza e poluição urbana deixam o ambiente carregado de poluentes como formaldeído, benzeno e compostos voláteis que afetam desde alergias até doenças respiratórias. Felizmente, há solução verde: plantas que ajudam a filtrar o ar, aumentar a umidade e trazer bem-estar, segundo estudos científicos. Aqui vão cinco espécies eficazes e dicas de como cuidar bem delas.

1. Samambaia de Boston (Nephrolepis exaltata)

Essa planta é exemplo clássico de purificadora: ela remove formaldeído, xileno e tolueno — compostos comuns em móveis, carpetes e produtos de limpeza. Também ajuda a manter o ambiente menos seco, o que alivia alergias. Para cuidar bem, prefira luz indireta brilhante, mantenha o solo sempre úmido, mas com boa drenagem, e borrife água nas folhas para imitar umidade natural.

2. Espada-de-São-Jorge (Sansevieria trifasciata)

Também chamada “língua-de-sogra”, é uma planta resistente que tolera sombra e luz indireta. Ela absorve poluentes como benzeno, formaldeído, tolueno e xileno. Uma vantagem extra: durante a noite, libera oxigênio, o que pode ajudar no sono. Regue moderadamente (cada duas semanas, em geral), evite solo úmido demais, pois esse é seu ponto fraco.

3. Jiboia (Epipremnum aureum)

Com folhas no formato de coração, a jiboia remove formaldeído, benzeno e monóxido de carbono. Cresce rápido e se adapta bem a ambientes internos — ideal para prateleiras ou vasos suspensos. Ela tolera sombra parcial; regue quando a terra estiver seca na superfície. Se quiser fazer mudas, pode cortar estacas e colocar na água, fazendo novas plantas. Só atenção se houver animais: a planta é tóxica se ingerida.

4. Lírio-da-Paz (Spathiphyllum wallisii)

Além de bonito, é eficiente na remoção de agentes como formaldeído, amoníaco e benzinas, e ajuda a reduzir mofo e fungos no ar. Funciona bem em locais com sombra parcial ou luz indireta. Mantenha o solo úmido, mas não encharcado; cuide para que haja ventilação suave, e elimine folhas mortas para evitar proliferação de fungos.

5. Palmeira-Bambu (Chamaedorea seifrizii)

Ideal para salas ou escritórios, a palmeira-bambu filtra poluentes como benzeno e tricloroetileno vindos de tintas e solventes. Ela prefere luz indireta brilhante ou sombra parcial. O solo deve ser tropical, bem drenado; regue quando a superfície seca, sem deixar água parada. Limpar as folhas com pano úmido ajuda a retirar poeira que dificulta sua respiração.

🌿 Dicas gerais para cultivar bem plantas purificadoras

Gire os vasos a cada duas semanas para que todos os lados recebam luz.

Limpeza das folhas é importante: poeira bloqueia fotossíntese.

Ventilação ajuda: abrir uma janela de vez em quando maximiza os benefícios.

Evite encharcar o solo raízes excessivamente molhadas podem apodrecer.

Use adubo líquido diluído, especialmente primavera/verão.

Por: Thays Garcia/ A Província do Pará

Imagem: Reprodução Internet