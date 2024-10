A Forja volta ao 1° lugar e celebra 3 fins de semana em crescimento

O filme de enredo cristão A Forja – O Poder da Transformação (The Forge) tem se destacado no cenário do cinema brasileiro, atraindo um público crescente e lotando as salas de exibição nas últimas semanas.

Em cartaz em 836 cinemas por todo o Brasil, o longa já levou mais de 1,3 milhão de espectadores às telonas desde sua estreia em 26 de setembro.

Depois de abrir em primeiro lugar no ranking, o filme voltou a conquistar essa posição, um feito que impressiona, especialmente em um período marcado pela concorrência de lançamentos como Transformers – O Início e Coringa – Delírios a Dois, que, embora aguardados, não conseguiram superar o sucesso de A Forja.

Os espectadores ainda têm a chance de aproveitar uma promoção especial: ao adquirir mais de 20 ingressos, todos pagam meia. Além disso, há tarifas diferenciadas para o fechamento de salas nos principais cinemas.

A história acompanha Isaías Wright, um jovem sem planos para o futuro que, após ser desafiado por sua mãe, encontra o propósito de Deus em sua vida. Dirigido pelos renomados Alex e Stephen Kendrick, criadores de outras produções cristãs de grande sucesso, o filme é distribuído no Brasil pela Paris Filmes em parceria com a 360 WayUp.

Para saber onde está sendo exibido acesse: https://aforjaofilme.com.br.

Fonte: Pleno News/ Foto: Divulgação