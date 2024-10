Primazia – Repórter da Marajoara entrevista governador Helder Barbalho no Círio de Nazaré

Devido a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Grande Romaria do Círio de Nazaré, uma forte corrente de segurança blindou-o com as demais autoridades. O repórter Júnior Campos, do Grupo Marajoara de Comunicação, formado pelo jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ (portal internacional), pela Super Rádio Marajoara AM-1.130, TV Marajoara Canal 50.1 e a Rede Marajoara de Rádio, usou de sua experiência, de sua astúcia e de sua audácia como profissional de comunicação, e conseguiu uma entrevista exclusiva com governador Helder Barbalho para dizer uma palavrinha sobre sua presença na festa maior do povo paraense, o Círio de Nazaré, bem como, do presidente da República na maior festa dos paraenses. O governador conversou com exclusividade com a Marajoara. Confira o vídeo.

Imagem: Reprodução