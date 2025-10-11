Ao vivo – A manhã de sábado reúne três grandes romarias do Círio: Rodoviária, Fluvial e Moto Romaria

MILHARES DE FIÉIS PARTICIPAM DAS TRADICIONAIS PROCISSÕES QUE MARCAM UM DOS DIAS MAIS INTENSOS DA PROGRAMAÇÃO OFICIAL

Este sábado pela manhã, dia 11, será marcado por um forte clima de fé e devoção com a realização de três grandes romarias oficiais do Círio de Nazaré: a Rodoviária, a Fluvial e a Moto Romaria.

A programação começou logo cedo com a Romaria Rodoviária, terceira procissão oficial, que reuniu cerca de 700 mil pessoas ao longo dos 24 km de percurso. A saída ocorreu por volta das 5h30, após a missa no Santuário de Nossa Senhora das Graças e da Medalha Milagrosa, em Ananindeua, na Grande Belém. Durante a romaria, a Imagem Peregrina foi conduzida até o Trapiche de Icoaraci, ponto de partida do Círio Fluvial. Este é o segundo maior percurso entre as 14 procissões oficiais. Antes da saída, o Arcebispo Emérito de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa presidiu solene missa em ação de graças a Nossa Senhora de Nazaré. O local estava lotado de uma multidão de fiéis.

A Romaria Rodoviária é organizada pela Diretoria da Festa de Nazaré em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e outros órgãos públicos. O trajeto — com tempo médio de três horas — inclui a BR-316, rodovia Augusto Montenegro, rua Oito de Setembro e avenida Dr. Lopo de Castro. A decoração do carro berlinda é assinada por Djan Slaviero.

Enquanto a procissão segue para Icoaraci, uma missa preparatória para o Círio Fluvial será celebrada no Trapiche, às 7h30, presidida por Dom Alberto Taveira Corrêa, Arcebispo Emérito de Belém.

CÍRIO FLUVIAL

Às 9h, será realizada a quarta romaria oficial: o Círio Fluvial, que sai do Trapiche do Distrito de Icoaraci rumo à Escadinha da Estação das Docas. A Imagem Peregrina é levada a bordo do navio Garnier Sampaio, da Marinha do Brasil, responsável também pela organização e controle da romaria. O trajeto tem duração aproximada de duas horas, com 10 milhas marítimas (cerca de 18,5 km). Devem participar cerca de 50 mil pessoas e mais de 400 embarcações.

A Marinha informou que apenas embarcações previamente cadastradas, identificadas com adesivos e bandeiras fornecidas pela Secretaria de Estado de Turismo (SETUR), poderão participar. Todos os ocupantes deverão usar coletes salva-vidas e as embarcações passarão por fiscalização rigorosa de segurança. Também haverá um concurso que avaliará ornamentação religiosa, postura da tripulação, cumprimento de regras e segurança na navegação.

HISTÓRIA

Considerada uma das mais belas procissões do Círio, a Romaria Fluvial acontece desde 1986. A chegada da Imagem Peregrina à Escadinha (Praça Pedro Teixeira) é marcada por honras de Chefe de Estado, concedidas pela Polícia Militar desde 1999, em cumprimento à Lei Estadual nº 4.371/1971, que proclamou Nossa Senhora de Nazaré Padroeira do Pará e Rainha da Amazônia.

MOTO ROMARIA

Após a chegada à Escadinha, a Imagem Peregrina segue para a Moto Romaria, a terceira procissão do dia, com saída prevista para às 11h30. Realizada desde 1990 por iniciativa da Federação Paraense de Motociclismo, a romaria reúne cerca de 50 mil pessoas.

Um esquema especial de segurança será mantido pelos órgãos de trânsito e policiamento para coibir a participação de veículos irregulares, sem equipamentos de segurança, com excesso de passageiros ou conduzidos por motoristas sob efeito de álcool.

O percurso é de 2,5 km, saindo da Escadinha pela avenida Presidente Vargas até a avenida Nazaré, encerrando em frente ao Colégio Gentil Bittencourt, onde os motociclistas recebem uma bênção especial. As principais vias do trajeto serão bloqueadas a partir das 6h da manhã.

O CÍRIO 2025

O Círio de Nazaré é uma realização da Arquidiocese de Belém, Basílica Santuário de Nazaré, Diretoria da Festa de Nazaré, Governo do Estado do Pará e Prefeitura de Belém.

