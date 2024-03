Aberto o II Campeonato de Futebol Society Targeta

Começou na manhã deste sábado, 02, a atividade esportiva do Cassazum. O certame inicia com o Torneio Início, com a participação de oito equipes que são: Azul, Verde, Amarela, Branca, Prata, Laranja, Vermelha e Preta.



A solenidade de abertura começou às 8 horas, com a presença dos Suboficiais da Aeronáutica, presidente, Heloísa Helena e vice-presidente, Messias Oliveira.

Os jogos começaram às 8h30, conforme determina o regulamento da competição. Os grupos estão assim compostos: Grupo A: Azul, Preta, Prata e Verde. Grupo B: Branca, Vermelha, Amarela e Laranja.



A primeira rodada do campeonato acontece no dia 9, encerrando no dia 10, e assim está constituída: Dia 9: jogarão, às 8h, Azul x Preta e às 9h, Branca x Vermelha. No dia, atuarão às 8h, Amarela x Laranja e às 9h, Prata x Verde.



Por outro lado, o encerramento do Campeonato das Targetas ocorrerá no dia 16 de junho, quando haverá a entrega das premiações aos campeões e com a presença de uma banda musical para incrementar mais ainda a programação festiva destinada ao encerramento do campeonato.

Imagens: Nonato Batista/Ronabar