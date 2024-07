PF realiza operação contra os crimes de abusos sexuais no oeste do Estado

A Polícia Federal deflagrou a Operação Ronda Virtual, que visa reprimir a prática de crimes previstos no Estatuto da Criança e Adolescente em Santarém, no oeste do Pará, região do Baixo Amazonas. A ação ocorre na tarde nesta terça-feira, 02, envolvendo o Núcleo de Combate aos Crimes de Abuso Sexual Infantil Online – NCCASIO.

Expedido pela 1ª Vara Federal Cível e Criminal da Seção Judiciária de Santarém, foi cumprido mandado de busca e apreensão em face de investigado suspeito de armazenar e compartilhar arquivos contendo cenas de abuso sexual infantil.

Durante o cumprimento dos mandados foi encontrado material contendo cena de abuso sexual infantil e, em decorrência disso, o suspeito também foi preso em flagrante.

O nome da Operação é uma referência ao constante trabalho de investigação e monitoramento desses tipos de arquivos na rede de internet. Com isso, a Polícia Federal reforça o compromisso de combater a disseminação de materiais de abuso sexual infantil online.

Imagens: Ascom/SRPF em Santarém