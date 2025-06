Aberto o VIII concurso ciência e arte: inscrições para astrofotografia já estão disponíveis

O Centro de Ciências e Planetário do Pará realiza um concurso com um objetivo claro: promover e divulgar o interesse pela Astronomia e outras ciências. A iniciativa busca engajar o público e despertar a curiosidade pelo universo e áreas correlatas.

As inscrições para o VIII Concurso Ciência e Arte, na modalidade Astrofotografia, já estão abertas! Com o tema “Ciência e Arte sob o mesmo céu: a astrofotografia revelando o universo”, o concurso é uma iniciativa gratuita do Centro de Ciências e Planetário do Pará (CCPPA) – Sebastião Sodré da Gama, ligado à Universidade do Estado do Pará (Uepa). O objetivo principal é promover e divulgar o interesse pela Astronomia e ciências afins.

Os interessados podem se inscrever gratuitamente até o dia 04 de agosto através de um formulário online. Todas as informações detalhadas estão disponíveis no Edital nº 55/2025.



Foto: Henrique Lewandiwski

Categorias e Regras de Participação

O concurso aceita participantes nas seguintes categorias:

Infantil: 06 a 12 anos

Juvenil: 13 a 17 anos

Adulto: 18 a 59 anos

Sênior: 60 anos em diante

Cada participante pode submeter apenas uma fotografia nos formatos JPEG, PDF ou RAW. Para arquivos JPEG, recomenda-se a qualidade máxima ao salvar, com tamanho mínimo de 5 MB. A edição de imagens é permitida apenas para ajustes básicos (cor, contraste, nitidez, saturação e reenquadramento), sendo proibidas alterações que modifiquem a imagem original, como inserção ou remoção de elementos e uso de efeitos especiais. A técnica fotográfica é livre, podendo ser usada qualquer tipo de equipamento e recursos complementares, tanto em fotos coloridas quanto em preto e branco.

Julgamento e Premiação

Uma comissão julgadora selecionará as três melhores fotografias (1º, 2º e 3º lugares) em cada categoria, baseando-se em: respeito às regras, adequação ao tema, originalidade, qualidade técnica e composição estética.

O diretor do CCPPA, professor José Roberto Silva, ressalta que o tema convida à exploração do céu: “O objetivo do tema é proporcionar a contemplação dos objetos celestes e, de forma lúdica, transformá-la em uma narrativa visual e artística, criando uma conexão universal, lembrando que todos compartilhamos a mesma abóbada celeste”.

A pedagoga do CCPPA, Alice Sousa, destaca que o concurso, iniciado em 2020 durante a pandemia de Covid-19 para aproximar a comunidade, já teve diversas temáticas como fotografia, desenho, poesia e música, atraindo um total de 567 inscritos. “O concurso não somente abrange o público do Pará, como de todo o Brasil”, completa.

Os vencedores receberão:

1º lugar: Troféu e medalha

2º e 3º lugares: Medalha

Além disso, os três primeiros colocados de cada categoria receberão certificação da Pró-Reitoria de Extensão (Proex) da Uepa. As fotografias premiadas farão parte de uma exposição temporária no Centro de Ciências e Planetário do Pará e serão divulgadas no perfil do Instagram do CCPPA (@planetariodopara). A cerimônia de premiação está agendada para 30 de setembro de 2025, no hall do Planetário.

Foto: Monique Hadad