Portel, o Marajó, celebra o Meio Ambiente com semana de atividades

A cidade de Portel, localizada no arquipélago do Marajó, realiza, até esta sexta-feira, 06 de junho, a Semana do Meio Ambiente 2025, promovida pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMA. A programação celebra o Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado em 5 de junho, com uma série de ações voltadas à preservação da natureza e ao fortalecimento da consciência ambiental da população.

O evento reúne diversas atividades ecológicas, educativas e culturais, com a participação ativa da comunidade. Entre os destaques estão uma ação de limpeza nas praias do município, o cultivo de mudas nativas, uma pedalada ecológica e uma gincana em área verde. Além disso, a programação inclui a realização do 2º Concurso de Fotografia Ambiental de Portel, que premiará a melhor imagem com um smartphone.

Segundo a SEMA, o objetivo da iniciativa é integrar a população em torno do debate ambiental, incentivar práticas sustentáveis e ressaltar a importância da conservação dos recursos naturais do município, conhecido por sua biodiversidade e paisagens ribeirinhas.

Confira a programação oficial desde segunda-feira:

Dia 2 de junho (segunda-feira):

Durante todo o dia, ação de limpeza nas praias do município, com participação de voluntários, escolas, servidores públicos e representantes de organizações locais.

Dia 4 de junho (terça-feira), às 8h30:

No Viveiro Municipal, atividade de cultivo de mudas, em parceria com a Brinquedoteca. Crianças e adolescentes participaram do plantio de espécies nativas, com orientações sobre preservação e arborização urbana.

Dia 5 de junho (quarta-feira), às 17h:

A programação do Dia Mundial do Meio Ambiente teve como destaque a Pedalada Ecológica, com concentração em frente à sede da SEMA. Ao final do trajeto, houve a premiação do 2º Concurso de Fotografia Ambiental, iniciativa que mobilizou moradores a registrarem paisagens naturais do município sob o tema “A natureza que vejo”.

Dia 6 de junho (quinta-feira), às 8h:

O encerramento da semana no Sítio Nova Aliança, com a realização de um piquenique ecológico seguido de gincana ambiental, voltada ao público de todas as idades.

Igor Diniz, secretário de Meio Ambiente de Portel, falou da importância da conscientização de ter um evento como a semana do meio ambiente. “Cada vez mais nós sensibilizarmos as pessoas que precisamos preservar e ao mesmo tempo se conscientizar. Os nossos rios, nossos igarapés, nossa natureza como um todo, é um fator primordial para nossa existência. Certamente que não vai ficar só na semana do meio ambiente. Eu vou botar em prática durante o ano todo, até porque nós estamos chegando ao verão amazônico, férias, e vamos também com certeza conscientizar nossa arenista a deixar limpo a nossa natureza e as nossas belas praias como a da Tucano, igarapés e nossos balneários”.

A Prefeitura Municipal de Portel, por meio da SEMA, reforça o convite à população para que participe das atividades e reforce o compromisso coletivo com a preservação ambiental.

Texto: Guilherme Braga/Fotos: Ray Nonato