Amigas Solidárias encerram o mês de agosto com ação beneficente para a Missão Belém

O evento, realizado na Casa de Plácidos, contou com a apresentação de abertura da cantora Gigi Furtado.



A última terça-feira (26),foi marcada por um gesto de solidariedade na casa de Plácidos, com a realização do Bingo das Amigas Solidárias. O evento reuniu diversas pessoas em prol de uma causa nobre: cada cartela de bingo vendida teve sua renda revertida em doações para a Missão Belém, uma instituição dedicada a acolher idosos e pessoas em vulnerabilidade social.

Com mais de seis anos de participação no bingo, Edye Gallucio expressou seu orgulho pelo grupo: “Eu tenho um orgulho muito grande de fazer parte desse grupo com várias amigas que deixam seus afazeres e estão aqui, agora fazendo o bem sem olhar a quem.”

Edye Gallucio, Amiga Solidária

A iniciativa, que combinou diversão e altruísmo, foi um sucesso, atraindo uma grande plateia disposta a ajudar. Para tornar a noite ainda mais emocionante, os participantes concorreram a uma variedade de prêmios valiosos, incluindo TV, geladeira, fogão e uma bicicleta, além de muitos outros itens.

Adenor Gatti foi um dos sortudos da noite, levando para casa um dos prêmios mais cobiçados: uma geladeira. Ele destacou a importância de participar do evento e contribuir para a causa da Missão Belém. “Qualquer evento beneficente com essa finalidade de arrecadar fundos é muito importante”, afirmou Adenor. “Os prêmios são um mero atrativo para a gente, mas a verdade é que o objetivo é a gente ajudar na causa”, concluiu o “bingueiro de carteirinha”, que participa de outros eventos com a mesma finalidade solidária.

Adenor Gatti – Engenheiro Civil

O bingo não só proporcionou uma noite de entretenimento, mas também reforçou a importância da união em prol da comunidade, mostrando como pequenos gestos podem gerar um grande impacto na vida de quem mais precisa.

Linda Cantuária, voluntária de longa data do grupo Amigas Solidárias, expressou sua gratidão a todos que colaboraram para o sucesso do evento. “A gente fica muito feliz, fica muito grato pelos nossos colaboradores que sempre nos ajudam doando prêmios, artigos para cozinha, para nossa lanchonete, que tem comidas deliciosas, e pelas pessoas que sempre comparecem”, finalizou.

Linda Cantuária – Amiga Solidárias

A artista Gigi Furtado abriu o bingo com sua belíssima voz e deixou uma mensagem de solidariedade. “Se todo mundo fizer sua parte por uma causa nobre como essa, o mundo inteiro ganha”, compartilhou.

Gigi Furtado – Artista Musical

Por Marina Moreira