Ação mobiliza comunidade contra o abuso sexual de crianças e adolescentes, em Belém

Fundação ParáPaz leva conscientização à Praça Benedito Monteiro, orientando crianças e famílias sobre prevenção ao abuso sexual

Por Nathalia Mota (PARAPAZ)

Neste domingo, 18 de maio, a Praça Benedito Monteiro, no bairro do Guamá, em Belém, recebeu uma mobilização importante contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. A ação foi organizada pelo Comitê Estadual de Enfrentamento à Violência contra Crianças e Adolescentes, junto com a Fundação ParáPaz e outros órgãos.

A ferramenta educativa chamada “Semáforo do Toque” foi um dos destaques durante a programação. Segundo Angélica Guerreiro, assistente social da Fundação ParáPaz, essa metodologia simples ajuda as crianças a entenderem de forma prática onde o toque é permitido e onde não é.

“O semáforo do toque a gente trabalha com as crianças pra que elas sejam orientadas onde o adulto pode tocar no corpo delas e onde não pode. As cores são do semáforo: o vermelho é onde é proibido, como na boca e partes íntimas; o amarelo é onde precisa ter atenção; e o verde é onde o adulto pode pegar. E através disso, as crianças começam a entender melhor onde os adultos não podem tocar e, se tocar, elas possam tomar uma atitude de revelar e evitar que sejam abusadas sexualmente”, explicou Angélica.

A iniciativa foi além da orientação para as crianças. Liani Dias, diretora de Políticas Sociais, destacou a importância de conscientizar toda a comunidade.

Tilha da proteção ensina o caminho seguro para reconhecer o carinho e o abuso e revelar isso a um adulto de confiança

“Mobilizar a comunidade pra causa do enfrentamento ao abuso sexual é fundamental. Estamos com todos os órgãos que fazem parte do comitê estadual, cada um com seu objetivo, propagando a mensagem. Faremos uma caminhada no entorno da praça, distribuindo panfletos para que todo mundo possa abraçar nossa causa. A gente tenta diminuir a violência contra crianças e adolescentes e precisamos que elas entendam a diferença entre um carinho e um abuso”, ressaltou Liani.

Kerolem Almeida, de 30 anos, que levou sua filha Ketlen, de 10, disse que é muito importante ações como essa para esclarecer cada vez mais sobre o assunto e fortalecer a proteção.

“Às vezes não sabemos dessas coisas, e aqui acabamos conhecendo informações básicas, conhecendo as leis pra proteger nossas crianças e sabendo como proteger”, comentou a mãe.

O projeto Espaços Abertos também fez parte da programação, oferecendo atividades de lazer para as famílias que participaram do evento.

Liani Dias destaca a importância de mobilizar a comunidade para proteger crianças e adolescentes: propagar a mensagem

Conscientização– O dia 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A data foi escolhida em memória do caso de Araceli Crespo, uma menina de apenas oito anos que foi sequestrada, violentada e assassinada em 1973, no Espírito Santo.