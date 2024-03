Agenda de visitas da Imagem Peregrina começa neste sábado (16)

O Círio de Nazaré ainda está distante, mas a devoção estará sempre presente. A agenda de visitas da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré começam neste próximo final de semana.

A primeira peregrinação começa no próximo sábado (16), na região de Santa Maria Goretti, a partir das 7h, na Basílica Santuário. Em seguida a imagem percorre a Paroquia São Pedro e São Paulo. A previsão é que chegue às 11h30 na Paróquia São Domingos de Gusmão, com um breve intervalo para almoço.

Logo mias a programação retoma às 14h30, na Paróquia Santa Maria de Belém. Em seguida, A Imagem Peregrina vai para a Paróquia São José de Queluz, seguindo para a Paróquia Santo Antônio Tucunduba, onde permanece em vigília durante a noite.

No domingo, dia 17, a programação inicia às 7h30, na Paróquia Santa Maria Goretti, com diversas visitas em outras paróquias, encerrando com o retorno para a Basílica Santuário, às 20h.

“Desde 2022 realizamos essas visitas e contemplamos todas as oito regiões episcopais ao longo do ano, com o objetivo de intensificar o trabalho de evangelização. Durante todo este período e visitas que já realizamos, podemos levar Nossa Senhora de Nazaré para abençoar devotos de toda a região metropolitana, muitos sem condições de participarem das grandes procissões do Círio, e que tem neste momento a única oportunidade de estarem próximos da Imagem Peregrina. E, com isso, vivenciamos momentos emocionantes, de muita fé”, avalia o coordenador da DFN e do Círio 2024, Antônio Salame.

Regiões episcopais da Arquidiocese de Belém

As Regiões Episcopais na Arquidiocese de Belém foram criadas em 1991, por Dom Vicente Joaquim Zico. Na época criou-se as Regiões de Menino Deus, Santa Cruz e Sant’Ana, que atendiam a capital, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que atendia Capanema, e São José, que atendia Castanhal e as proximidades.

Com a criação de outras dioceses, como Castanhal e Bragança, a área atendida pela Arquidiocese de Belém reduziu-se às regiões Menino Deus, Santa Cruz e Sant’Ana. A partir dessas foram criadas Santa Maria Goretti, São João Batista, São Vicente e Coração Eucarístico de Jesus.

A divisão das regiões episcopais é uma necessidade pastoral para facilitar a administração dos bispos e dinamizar a evangelização e o trabalho missionário.

A região episcopal Santa Maria Goretti, a primeira a ser visitada este ano, é composta pelas paróquias Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Nazaré do Desterro (Basílica Santuário), Santa Maria Goretti, Santa Maria de Belém, Santo Antônio do Tucunduba, São Domingos de Gusmão, São Francisco de Assis (Capuchinhos), São José de Queluz, São Miguel Arcanjo e São Pedro e São Paulo. O vigário é o cônego Sílvio Trindade.

Sobre as visitas da Imagem Peregrina – A DFN explica que as visitas a órgãos e instituições iniciaram desde os primeiros dias de 2024. O agendamento é feito considerando como prioridade a agenda de peregrinação da Igreja de Belém, entre Paróquias, Pastorais, Comunidades Católicas e Dioceses e Arquidioceses de outras cidades do Pará e outros estados. A Diretoria da Festa busca atender também instituições e empresas que estão comprometidas no apoio e patrocínio à realização do Círio 2024, além de hospitais e instituições de assistência social que lidam com público excluído e em situação de risco. Em 2023, foram realizadas, no total, 647 visitas.

Programação:

Sábado – 16 de março

07h – Missa de abertura da visita – Basílica Santuário

08h30 – Paróquia São Pedro e São Paulo

11h30 – Paróquia São Domingos de Gusmão

12h30 – Intervalo para almoço

14h30 – Paróquia Santa Maria de Belém

17h30 – Paróquia São José de Queluz

Das 20h30 às 07h – Vigília Mariana – Paróquia Santo Antônio Tucunduba

Domingo – 17 de março

07h30 – Saída para a próxima paróquia

08h30 – Paróquia Santa Maria Goretti

11h30 – Paróquia São Miguel Arcanjo

12h30 – Intervalo para almoço

14h30 – Paróquia São Francisco de Assis

17h30 – Paróquia Nossa Senhora de Fátima

20h – Encerramento e retorno para a Basílica Santuário

Próximas visitas da Imagem Peregrina às regiões episcopais:

20 e 21 de abril – 2ª visita – Região de Santana

04 e 05 de maio – 3ª visita – Região de São João Batista

15 e 16 de junho – 4ª visita – Região Coração Eucarístico de Jesus

31 de agosto e 01 de setembro – 5ª visita – Região São Vicente de Paulo

03 e 04 de outubro – 6ª visita – Região Nossa Senhora do Ó

05 de outubro – 7ª visita – Região Menino Deus

23 e 24 de novembro – 8ª visita – Região de Santa Cruz

Foto: Salim Wariss – Ascom GNSN