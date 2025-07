Polícia Civil prende mulher por crime de tortura em Pacajá, no sudoeste do Pará

A Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, prendeu em flagrante, ontem, sábado, 12, uma mulher suspeita de torturar outra, em um caso que ganhou repercussão após a divulgação de um vídeo nas redes sociais.

“Nas imagens, a vítima aparece nua, amarrada, com os cabelos cortados e sendo forçada a introduzir objetos em suas partes íntimas. Assim que tomamos conhecimento do vídeo, iniciamos diligências imediatas para identificar o local do crime, resgatar a vítima e esclarecer os fatos”, explica o superintendente regional, delegado Erivaldo Campelo.

O imóvel onde o crime ocorreu foi localizado pelas equipes da Delegacia de Pacajá. O local foi isolado e passou por perícia. Foram apreendidas duas pistolas, um simulacro de arma de fogo, 25 munições, os objetos utilizados na agressão, além dos cabelos cortados da vítima.

Após buscas intensas, a vítima foi encontrada com vida e recebeu atendimento médico. Em seguida, foi encaminhada para acolhimento e acompanhamento especializado. Exames periciais foram requisitados para complementar a investigação.

De acordo com o depoimento da vítima, a motivação do crime teria sido passional, relacionada a um suposto relacionamento com o companheiro da agressora.

Após a ação criminosa, a suspeita fugiu para o município de Uruará, onde foi localizada com o apoio do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) de Tucuruí e das forças policiais locais.

Ela foi conduzida à delegacia de Uruará, onde foi autuada em flagrante pelo crime de tortura.

