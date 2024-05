Alubar destaca sustentabilidade em estande da empresa na 16ª FIPA

A Alubar, líder de mercado na produção de cabos elétricos de alumínio na América Latina e maior fabricante de vergalhões de alumínio do continente americano, será uma das empresas paraenses presentes na 16ª Feira da Indústria do Pará (FIPA). Com o tema “Negócios e Sustentabilidade na Amazônia”, o evento ocorre de 22 a 25 de maio, no Hangar Centro de Convenções, em Belém. A entrada na feira é gratuita.

Para esta edição, a Alubar aposta em um estande que destaca as principais inovações em sustentabilidade adotadas pela empresa: embalagens de cabos elétricos feitas com 50% menos madeira; demonstração do cabo Alubar AlGreen, um produto voltado para linhas de distribuição feito sem matérias-primas de origem fóssil e que absorve CO2 em seu processo produtivo; além de iniciativas com fornecedores de gestão de resíduos.

O estande contará com a participação da empresa Cidade Limpa Ambiental, fornecedora da Alubar, que trará informações sobre coleta seletiva aos visitantes nos dias 22 e 24 de maio. O local também terá como atrativos uma parede instagramável e uma câmera 180º para vídeos e fotos dos visitantes.

“Nosso objetivo é fortalecer o vínculo com o público paraense e com o setor industrial, que contribui significativamente para o desenvolvimento do estado do Pará. Teremos a presença de nossos colaboradores das áreas de Recursos Humanos, Meio Ambiente, Sistema de Gestão Integrada, Engenharia, Logística e Comunicação para tirar as dúvidas e atender ao público no estande”, destaca Maurício Gouvea.

COMPRAS LOCAIS

Em 2024, o Prêmio REDES de Desenvolvimento chega à sua 11ª edição, que será realizada paralelamente à Feira da Indústria do Pará (FIPA), no dia 23 de maio. Desenvolvido pela iniciativa REDES/FIEPA, a premiação é destinada às grandes indústrias do Pará que apresentam boas práticas de relacionamento com fornecedores locais e mais compram no Estado.

A categoria Absolutus reconhece as empresas que mais compraram em valores totais no Pará, enquanto a Percentum premia as que mais compraram no estado em termos percentuais. Além do reconhecimento aos maiores compradores, o prêmio incluiu em 2020 a categoria Comprador do Ano, voltada aos profissionais de Suprimentos das indústrias; e Case de Desenvolvimento de Fornecedores, para premiar boas práticas.

A Alubar é uma das mantenedoras REDES que estará participando da premiação este ano. A empresa figura entre as vencedoras do Prêmio REDES de Desenvolvimento desde 2017. Na última edição, realizada em 2022, a fabricante de cabos elétricos e vergalhões de alumínio obteve o 3º lugar em duas categorias: Absolutus e Percentum.

FEIRA

Realizado pela Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa) há 30 anos, com edições a cada dois anos, a FIPA é o maior evento do setor na Amazônia. Para 2024, a expectativa é receber mais de 20 mil visitantes. A programação incluirá apresentações culturais, encontros técnicos, palestras, fóruns, rodadas de negócios, premiações, torneios de inovação e soluções tecnológicas.

A FIPA reúne empresas dos mais diversos segmentos, como mineração, energia, alimentos e bebidas, maquinário, confecção, entre outros; além de entidades ligadas ao setor produtivo, sindicatos da indústria e instituições de fomento.

O público visitante é formado por empresários, profissionais autônomos, acadêmicos, técnicos, trabalhadores da indústria e estudantes. Esta edição contará com 70 estandes e 90 expositores.

Paralelamente à feira, o Congresso Técnico da FIPA promoverá palestras, painéis e rodadas de negócios sobre temas atuais e relevantes para a indústria, tais como transição energética, descarbonização, sustentabilidade, gestão empresarial, profissionais do futuro, internacionalização, entre outros.

O Congresso, que está com venda de ingressos disponível, reunirá cerca de 50 palestrantes e a expectativa é reunir mil participantes.

SERVIÇO

Data: 22 a 25 de maio

Horário: 17h às 22h

Local: Hangar Convenções & Feiras da Amazônia

Avenida Doutor Freitas, s/n Marco, Belém, PA

Entrada: gratuita para a feira de exposição

Mais informações: www.fiepa.org.br/fipa/

Imagem: Divulgação