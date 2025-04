Alunos da Escola Sagrado Coração de Jesus realizam a “Procissão do Fogaréu” em Viseu

Alunos e servidores da Escola Municipal Sagrado Coração de Jesus, no município de Viseu, no nordeste paraense, realizaram a “Procissão do Fogaréu”. A antiga tradição católica é uma cerimônia religiosa em homenagem aos martírios de Jesus na Semana Santa.

Muito comum na Europa desde a idade média, essa cerimônia chegou ao Brasil em meados do século 18 e relembra um dos momentos mais importantes da Semana Santa que é a procura e a prisão de JESUS.

Com vestimentas e trajes medievais, os alunos atores usavam clarins e tambores para anunciar a “prisão de Jesus”.

Segundo o secretário municipal de Cultura, Adenilton Monteiro, atividades como essa ajudam na formação e aprendizagem dos alunos. “Esse tipo de atividade faz com que nossas crianças tenham um aprendizado histórico sobre a vida de Jesus e a importância desse período da Semana Santa para todos nós cristãos”, ressaltou.

