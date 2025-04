Igreja do Evangelho Quadrangular mobiliza fiéis em todo o Brasil com a campanha nacional “Jejum da Vitória”

Desde o dia 7 de abril, a Igreja do Evangelho Quadrangular (IEQ) tem promovido a campanha nacional “Jejum da Vitória”, uma iniciativa que vem mobilizando milhares de fiéis em todo o Brasil. Inspirada no jejum de Daniel, a campanha propõe 21 dias de oração, consagração e busca por crescimento espiritual.

Durante esse período, os participantes são convidados a refletir sobre temas como humildade, perseverança e fé, com devocionais diários disponíveis nas redes sociais e no site oficial da campanha. A iniciativa tem como objetivo não apenas o fortalecimento da fé individual, mas também a união da comunidade em um propósito comum. 

O encerramento da campanha está previsto para o dia 27 de abril, quando será realizado o “Batismo da Vitória” em todas as igrejas da IEQ no país. Este evento simboliza a renovação da fé e o compromisso com uma nova vida em Cristo.

A IEQ estabeleceu metas ambiciosas para 2025, incluindo o batismo de 150 mil pessoas, a abertura de 300 novas congregações e a formação de 2.700 novos obreiros.

CONVITE À PARTICIPAÇÃO

A Igreja do Evangelho Quadrangular convida todos os interessados a participarem dos dias restantes do Jejum da Vitória e a se prepararem para o Batismo da Vitória em 27 de abril. Para mais informações e orientações sobre o jejum e inscrições para o batismo, os interessados devem procurar a igreja mais próxima.

Mais detalhes estão disponíveis no site oficial da campanha: quadrangular.com.br/JejumVitoria.

Imagem: Divulgação