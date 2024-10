Alunos da rede pública vivenciam a conservação ambiental no Refúgio de Vida Silvestre Tabuleiro do Embaubal

Uma turma de 17 alunos do 5º ano da Escola Municipal Bom Jesus, localizada dentro da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Vitória de Souzel, no município de Vitória do Xingu, sudoeste paraense, participou de uma visita educativa ao Refúgio de Vida Silvestre Tabuleiro do Embaubal. A atividade, promovida pelo Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio), proporcionou às crianças a oportunidade de aprender sobre a fauna local e a importância da conservação ambiental.

Acompanhados pelo técnico em gestão ambiental do Ideflor-Bio, Átila Melo, os alunos puderam observar de perto as tartarugas-da-amazônia, que estão no período de desova, além de pássaros e jacarés. Segundo ele, a experiência foi planejada para proporcionar um aprendizado prático sobre a biodiversidade. “Trazer as crianças para observar a desova das tartarugas e a vida silvestre do Tabuleiro do Embaubal é mostrar a elas a importância de proteger essas espécies. Vivenciar esse processo desperta nelas um olhar cuidadoso e a conscientização sobre o meio ambiente”, afirmou o especialista.

O Refúgio de Vida Silvestre Tabuleiro do Embaubal é uma Unidade de Conservação (UC) de Proteção Integral, onde a conservação dos habitats naturais é prioridade. Já a RDS Vitória de Souzel, onde os alunos residem, é uma unidade de Uso Sustentável, permitindo que a comunidade desenvolva atividades de forma ecologicamente responsável. Com a visita, as crianças puderam compreender as diferentes formas de conservação e o papel de cada tipo de UC na proteção ambiental.

Aprendizagem – Durante a visita, além de observar a fauna, as crianças também participaram de atividades educativas sobre o funcionamento das UCs e a importância da preservação para o equilíbrio ecológico. Para muitas delas, a experiência foi um primeiro contato mais profundo com o conceito de conservação ambiental, permitindo um aprendizado que vai além do conteúdo escolar e se torna parte de seu cotidiano.

O diretor de Gestão e Monitoramento de Unidades de Conservação do Ideflor-Bio, Ellivelton Carvalho, destacou o impacto de ações como essa para a formação de uma nova geração consciente. “Essa atividade é essencial para que as crianças compreendam desde cedo o papel das UCs e a importância da conservação ambiental. Queremos que elas se tornem embaixadoras da natureza nas comunidades em que vivem, incentivando a preservação para as futuras gerações”, explicou.

A parceria entre a escola e o Ideflor-Bio fortalece a educação ambiental na região e ajuda a formar cidadãos com um compromisso crescente com o meio ambiente. A iniciativa reflete o esforço do governo para aproximar as comunidades das políticas de preservação e garantir que elas se tornem protagonistas na proteção de seus recursos naturais. Para encerrar a visita, os alunos receberam orientações sobre como eles e suas famílias podem contribuir para a preservação das espécies, respeitando o ciclo natural dos animais e valorizando as práticas de conservação que envolvem o território onde vivem.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação