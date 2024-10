Danone nega ter suspendido importação de soja do Brasil

A Danone do Brasil negou nesta terça-feira (29) a informação de que estaria suspendendo a compra de soja do Brasil. A notícia da paralisação da importação foi compartilhada pela Associação Brasileira dos Produtores de Soja (Aprosoja), causando grande mal-estar com o agronegócio do país.

Segundo a Aprosoja, a empresa teria decidido não comprar mais os grãos produzidos em nosso país pela falta de sustentabilidade na produção dos grãos.

Na última sexta-feira (25), o diretor financeiro da Danone, Jurgen Esser, disse à agência de notícias Reuters que não comprava mais soja brasileira e sim de países asiáticos.

– Temos um rastreamento realmente muito completo, por isso nos certificamos de levar apenas ingredientes sustentáveis do nosso lado – declarou.

Com a repercussão negativa sobre o fim da compra de grãos de produtores brasileiro, a Danone Brasil emitiu uma nota dizendo que continua comprando soja em nosso país.

– Podemos confirmar que a informação veiculada não procede. A Danone continua comprando soja brasileira em conformidade com as regulamentações locais e internacionais – diz parte da nota enviada ao site Notícias Agrícolas.

E continua:

– A soja brasileira é um insumo essencial na cadeia de fornecimento da companhia no Brasil e continua sendo utilizada, sendo a aquisição da maior parte desse volume intermediada pela Central de Compras da Danone, incluindo processos que verificam sua origem de áreas não desmatadas e rastreabilidade.

Fonte: Pleno News/Foto:Jigsawstocker para Freepik