Agentes do Detran aplicam a Lei Seca para evitar acidentes nas rodovias

A fiscalização de condutores que ainda insistem em dirigir após a ingestão de bebida alcoólica é uma das prioridades do Departamento de Trânsito do Estado (Detran) neste mês de julho, que participa da Operação Verão com agentes em 24 municípios. Na maioria deles, está sendo aplicada a Lei Seca. O objetivo é coibir a prática de beber e dirigir, uma das principais causas de acidentes graves no trânsito. Desde o início da Operação Verão, mais de 1.200 infrações já foram registradas pelos agentes do Detran.

Válida para todo o Brasil, a Lei Seca visa a redução dos acidentes de trânsito cometidos por motoristas alcoolizados. Nas rodovias fiscalizadas, a Operação ocorre com o uso do etilômetro. Nos últimos anos, o Detran observa que mais de 80% dos condutores respeitam a orientação de beber e não dirigir.

Em Benevides, na Região Metropolitana de Belém, ações da Lei Seca ocorrem na Rodovia PA-391, na estrada de acesso à ilha de Mosqueiro. Já em Salinópolis, no nordeste paraense, a operação é realizada diariamente na PA-444, que dá acesso às principais praias, como Farol Velho e Atalaia.

“Todos os veículos são parados para verificação, e o que percebemos é um aumento do índice de respeito à lei. Os banhistas evitam o uso de bebida alcoólica ou escolhem o motorista da rodada, que são aquelas pessoas que não bebem e estão aptas a conduzir o veículo em segurança”, informou o coordenador de Fiscalização do Detran, Ivan Feitosa.

CONSCIENTIZAÇÃO

Admar Maués, natural de Paragominas, município do sudeste paraense, está em Salinas passando as férias com os filhos. Após realizar o teste do etilômetro, ele ressaltou a importância da Lei Seca. “Essa operação sempre tem que existir pra coibir os motoristas abusados, que ainda bebem e colocam a nossa vida em risco. Infelizmente, ainda falta mais conscientização”, disse o veranista.

Valdir Vicente, outro frequentador das praias de Salinas, acrescentou que a fiscalização aumenta a sensação de segurança em todos os usuários das vias. “Quando eu quero me divertir já encosto o carro e não dirijo mais. Se precisar dirigir, evito a bebida. É mais seguro para mim, pra minha família e para quem está próximo a mim. Ter essa fiscalização aqui é uma proteção para todos nós”, assegurou.

O Detran ressalta que a tolerância é zero, e o Código de Trânsito Brasileiro estabelece multa de R$ 2.934,70, além de sete pontos na carteira e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Pessoas que se recusam a fazer o teste de dosagem alcoólica também são autuadas e, se o etilômetro acusar concentração alcoólica no sangue igual ou acima de 6 decigramas, o caso é quadrado como crime de trânsito, situação em que o motorista é conduzido à delegacia para os procedimentos cabíveis.

Imagens: Agência Pará de Notícias