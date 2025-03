PF cumpre mandados contra comércio ilegal de ouro no sudeste do Pará

Por determinação do Ministério Público Federal (MPF) e com autorização da Justiça Federal, a Polícia Federal deflagrou, ontem, quarta-feira, 19, operação para desarticular esquema de comércio ilegal de ouro no sudeste do Pará. O grupo-alvo da operação é suspeito de extrair ilegalmente ouro da Terra Indígena Kayapó e vender em joalheiras da região.

Foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão nos municípios paraenses de Redenção, Cumaru do Norte e Bannach. Durante a operação, batizada de 2º Mandamento, foram apreendidos celulares, automóveis, dinheiro e outros itens relevantes para a investigação.

Apurou-se que as transações financeiras suspeitas ultrapassaram R$ 30 milhões. Além disso, um dos envolvidos também é investigado por manter um trabalhador em condição análoga à escravidão em um imóvel rural próximo à Terra Indígena Kayapó, que servia de base para atividades de garimpo ilegal.

Fonte: Ascom MPF-PA/Imagem: Ascom/SRPF-PA