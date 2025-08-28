quinta-feira, agosto 28, 2025
Sete suspeitos pelo assassinato do jogador do Remo e dois jovens são presos em operação

Em uma ação da Polícia Civil nesta quinta-feira (28), sete pessoas sete homens e uma mulher  foram presas suspeitas de envolvimento no trágico homicídio que aconteceu em outubro de 2024, em Marituba. Naquele crime, morreram o ex-jogador do Clube do Remo Ricardo Emanoel Alcântara Paiva, conhecido como Ricardinho, e mais dois jovens, Daivison Lucas da Silva Braga e Flávio de Jesus de Souza, ambos vítimas de tiros disparados por ocupantes de um carro.

A operação, chamada de “Campo de Sangue”, foi conduzida pela Delegacia de Homicídios Metropolitana (DHM), com apoio de unidades especializadas como a Delegacia de Homicídios de Icoaraci, a DHAP, o Núcleo de Inteligência Policial (NIP), a CORE, além da Polícia Civil de Santa Catarina. Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão, com prisões realizadas em Belém, Marituba e Santa Isabel (PA), além de cidades catarinenses Palhoça, Brusque e Navegantes.

O crime ocorreu na noite de 7 de outubro de 2024, quando Ricardinho e os outros dois jovens foram assassinados em locais próximos na Passagem Curuçá e na rua João Paulo II após terem participado de uma partida de futebol. Moradores suspeitam que as mortes de Ricardinho e Flávio foram um caso de engano: eles estavam sentados em uma calçada após o jogo quando foram atingidos por disparos vindos de um veículo preto.

As investigações continuam e a polícia busca localizar outros envolvidos que ainda estão foragidos. Todos os presos seguem à disposição da Justiça após passarem pelos procedimentos legais cabíveis.

Imagem: Reprodução redes sociais

