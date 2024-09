Pablo Marçal reage após vídeo compartilhado por Jair Bolsonaro

O empresário e candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, reagiu após o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) compartilhar um vídeo antigo dele sobre crítica a igrejas. Ele exibiu o vídeo e questionou o político.

Na gravação, ele afirmava que instituições religiosas geram uma morte espiritual nas pessoas.

– Ortodoxa, romana, anglicana, o escambau A igreja evangélica não mata as pessoas com morte física. Mata elas com morte espiritual.

No início da semana, Bolsonaro compartilhou um vídeo no Telegram no qual o ex-coach é descrito como um “traidor”, “arregão” e “aproveitador” que possui medo do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, alvo da manifestação convocada por Bolsonaro no 7 de Setembro. O empresário e influenciador esteve presente no ato, mas chegou prestes ao encerramento da passeata.

Fonte: Pleno News/ Foto: Reprodução/ Print de vídeo YouTube UOL