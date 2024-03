Ana Hickmann é desmascarada após ‘esconder’ Edu Guedes em aniversário

Neste domingo (03), Ana Hickmann celebrou seus 43 anos com familiares e amigos. Além do velho e conhecido churrasco na parte da tarde, a contratada da Record mostrou que estava empolgada e ainda promoveu uma festa a noite. No entanto, não foi comemoração em si que chamou atenção, mas sim a presença de uma pessoa: Edu Guedes.

Em meio aos boatos de que estariam vivendo um romance, os apresentadores passaram o dia especial juntos. Embora tenha feito de tudo na tentativa de “esconder” a presença do convidado, Ana Hickmann acabou sendo descoberta. Isso porque Edu Guedes se descuidou e acabou revelando o que era para ser um “segredo”.

Durante a festança, a ex-mulher de Alexandre Correa, por meio de suas redes sociais, publicou a foto de uma taça de cerveja. Instantes depois, para a surpresa de algumas pessoas e confirmação de outras, o chef de cozinha postou uma garrafa da mesma bebida e balde. Vale ressaltar que ambos marcaram o perfil da marca.

NAMORO OU AMIZADE?

No mês passado, Ana e Edu Guedes foram flagrados como casal durante uma viagem ao Rio de Janeiro. Fotos divulgadas pelo jornalista Leo Dias mostram os apresentadores passeando com Alezinho, filho da modelo, curtindo a cidade de Paraty. Esta não foi a primeira vez que eles são vistos juntos desde o divórcio da comunicadora.

Portal Em Off

Fonte: Terra Brasil Notícias/Foto: Reprodução