Anime Geek DoomsDAY reúne cultura pop, games e experiências imersivas neste 3 de maio

Fãs da cultura geek têm encontro marcado neste domingo, 03, com o Anime Geek DoomsDAY, que promete transformar as dependências dos prédios da Faculdade Faci e do Colégio Ideal, no bairro Batista Campos, área nobre de Belém, em um verdadeiro multiverso de entretenimento. A programação reúne cosplay, K-pop, games, oficinas e atrações interativas voltadas para públicos de todas as idades.

Organizado pela Alphacom e coordenado por Leonardo Gouveia e Raí Moraes, o evento aposta em uma experiência imersiva e diversificada. Entre os destaques está o “Labirinto Resident Evil Requiem”, um espaço temático de terror que desafia os visitantes com cenários de sobrevivência. Já a Tokusala celebra os heróis japoneses, enquanto o espaço LaserTag promete adrenalina em partidas estratégicas.

Os fãs de jogos terão à disposição áreas dedicadas ao universo gamer, como o espaço da Shadow Tech, com consoles modernos e títulos populares, além de fliperamas retrô organizados pela Retrô Games. Clássicos como Counter-Strike 1.6 e Warcraft estarão disponíveis em modo free play, ao lado de torneios de peso com jogos como Street Fighter 6, Mortal Kombat 1 e Super Smash Bros Ultimate.

Outro destaque é o Gamer Móbile, que sediará competições de League of Legends: Wild Rift, Free Fire e Clash Royale, reunindo jogadores de diferentes níveis. Também haverá um torneio específico de League of Legends, ampliando a disputa entre os fãs de eSports.

A cultura pop asiática ganha espaço com apresentações de K-pop, sala temática dedicada ao gênero musical, além da Pokeroom e da presença das “Maids de Pokémon”, que prometem interação e diversão com o público. O evento ainda contará com karaokê, RPG e o Espaço Geek Fight.

Para quem busca experiências criativas, o Anime Geek DoomsDAY oferece oficinas como produção de zines com o coletivo Serendi e workshop de criação de games em 3D. Já o Beco dos Artistas reúne talentos locais, valorizando a produção autoral com ilustrações, prints e produtos exclusivos.

A programação inclui ainda áreas inusitadas, como arquearia com desafios premiados, estúdio cosplay com fotografia profissional, túnel infinito para fotos imersivas e até serviços odontológicos. Para os mais ousados, a competição “Égua, tô Brocado!” desafia participantes a encarar um prato de lámen em uma disputa gastronômica.

Entre os convidados confirmados estão os dubladores Antonio Vaz Lemes e Felipe Grinnan, além do artista Anirap, fenômeno nas redes sociais e plataformas de streaming.

O evento também contará com uma ampla área de vendas, incluindo lojas geeks, estandes de produtos, alimentos e até tatuagem temática para quem deseja marcar na pele sua paixão pelo universo nerd.

Com uma programação extensa e atrações variadas, o Anime Geek DoomsDAY se consolida como um dos principais encontros da cultura geek local, oferecendo um dia inteiro de diversão, interação e celebração para fãs de todas as gerações.

Por Marcelo Serrão, texto e imagens