Arraial do Pavulagem anuncia datas dos arrastões de 2026 em Belém

O Arraial do Pavulagem divulgou a programação oficial da quadra junina de 2026, com destaque para os tradicionais Arrastões do Pavulagem, que acontecerão nos dias 14, 21 e 28 de junho, além de 5 de julho, em Belém.

Os cortejos, que já fazem parte do calendário cultural da capital paraense, tomam as ruas do centro e reúnem dezenas de milhares de pessoas em uma grande celebração da cultura popular amazônica. Música ao vivo, dança, brincadeiras, figurinos coloridos e a presença do Boi Pavulagem marcam o evento.

Além dos arrastões, a programação inclui uma série de atividades preparatórias, como oficinas, ensaios, rodas de conversa e ações voltadas à sustentabilidade. Neste ano, o tema escolhido é “Bandeira de Guarnição”.

Segundo o músico e cofundador do grupo, Ronaldo Silva, o arrastão representa mais do que um desfile cultural. “É quando a cidade se reconhece e as pessoas se encontram. São 39 anos mantendo vivas tradições que fazem parte da nossa identidade”, destacou.

Já Júnior Soares ressaltou o trabalho coletivo envolvido na realização do evento. “Chegar ao 39º ano mostra a força desse movimento construído com dedicação e cuidado, sem perder a essência que o público espera”, afirmou.

Programação dos Arrastões 2026

14 de junho – 1º Arrastão

21 de junho – 2º Arrastão

28 de junho – 3º Arrastão

5 de julho – 4º Arrastão

A concentração será na Praça da República, em frente ao Theatro da Paz. O trajeto segue pela Avenida Presidente Vargas, passa pela Rua Municipalidade e encerra na Praça Waldemar Henrique, onde ocorre um show especial com o grupo e convidados.

Oficinas e preparação

As atividades formativas começam no dia 7 de maio, com cerca de 500 participantes inscritos nas oficinas. Ao longo de quase três décadas, mais de 10 mil pessoas já passaram pelas formações promovidas pelo instituto, fortalecendo o vínculo com a cultura popular amazônica.

Show de lançamento

No dia 10 de maio, o grupo se apresenta no Theatro da Paz com o espetáculo “Bandeira de Guarnição”, que marca o lançamento do novo EP do Arraial do Pavulagem.

A programação completa também conta com apoio de instituições públicas e privadas, reforçando a importância do evento para a valorização da cultura e identidade paraense.