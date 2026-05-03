Guerra no Irã pressiona petróleo, que chega a US$ 126, e acende alerta para crise global

Fechamento de rota estratégica e sanções elevam preços; economistas veem risco de recessão mundial nas próximas semanas

A escalada da guerra no Irã já provoca impactos diretos na economia global. O preço do barril de petróleo do tipo Brent atingiu US$ 126 nesta semana, o maior patamar em quatro anos, aumentando a preocupação de especialistas com uma possível recessão mundial.

Desde o início do conflito, o principal movimento estratégico iraniano foi o fechamento do Estreito de Ormuz, por onde circula cerca de 20% de todo o petróleo transportado no mundo. A medida afetou diretamente a oferta global e pressionou os preços da commodity.

Apesar de uma leve recuada recente, o valor do barril segue bem acima da média anterior à guerra, que girava em torno de US$ 75. O cenário preocupa economistas, que apontam uma “contagem regressiva” para evitar uma crise econômica mais ampla.

Levantamento do The Wall Street Journal com 50 economistas dos Estados Unidos indica que, caso o barril ultrapasse os US$ 138 por algumas semanas, a probabilidade de recessão global pode superar 50%.

O economista Patrick de Haan explica que o petróleo tem papel central na economia mundial. “Praticamente toda a cadeia produtiva depende de combustíveis — transporte aéreo, rodoviário e ferroviário. Quando o preço sobe, o impacto é imediato na distribuição de produtos e nos custos globais”, afirmou.

Historicamente, grandes crises econômicas desde a Segunda Guerra Mundial estiveram associadas a aumentos significativos no preço do petróleo. O reflexo chega rapidamente ao consumidor, com alta nos preços e redução do poder de compra.

Além das restrições no Estreito de Ormuz, o bloqueio de portos iranianos por parte dos Estados Unidos também contribui para a pressão no mercado. Segundo o analista de energia Naveen Das, o Irã enfrenta dificuldades para exportar sua produção, o que pode levar à interrupção da extração.

Caso isso ocorra, o mercado global pode perder cerca de 1,5 milhão de barris diários, o que tende a impulsionar ainda mais os preços e agravar os riscos para a economia mundial.