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Avenida Liberdade completa um mês e transforma mobilidade para mais de 2 milhões de pessoas na Região Metropolitana de Belém

Nova via se confirma como estratégica no trânsito e referência em infraestrutura sustentável

A Avenida Liberdade completou ontem, sábado, 02, um mês de funcionamento, e se confirma como uma das mais importantes obras de infraestrutura viária entregues na Região Metropolitana de Belém. Entregue em 2 de abril de 2026 pelo governo do Pará, a via começa a transformar a dinâmica de deslocamento entre municípios, oferecendo uma alternativa moderna, segura e eficiente à BR-316, historicamente marcada por congestionamentos e longos tempos de viagem.

Com 14 quilômetros de extensão e funcionamento 24 horas, a Avenida Liberdade foi projetada para garantir fluidez no tráfego, reduzir o tempo de deslocamento e fortalecer a integração de três municípios da Região Metropolitana de Belém – Belém, Ananindeua e Marituba -. A nova via expressa conecta a Avenida Perimetral à Alça Viária, e cria uma alternativa moderna para o tráfego na capital. Com isso, a Avenida Liberdade passa a funcionar também como um importante corredor logístico, facilitando o acesso ao Porto de Vila do Conde, em Barcarena, além de fortalecer a ligação com as regiões Sul e Sudeste do Estado. 

No primeiro mês de funcionamento, a via já passou a ser utilizada diariamente por milhares de motoristas e beneficia diretamente cerca de 2 milhões de pessoas que vivem na Região Metropolitana de Belém, consolidando-se como um novo corredor essencial para a mobilidade urbana. 

O impacto na vida da população é percebido de forma direta. O motorista Jorge Pantoja foi de Belém a Marituba pela avenida Liberdade e destaca a economia de tempo. “Eu precisei resolver uma missão em Marituba e aproveitei para utilizar a Avenida Liberdade para sair do sufoco na BR e consegui reduzir 30 minutos no total do trajeto, sendo 15 minutos na ida e 15 minutos na volta. Se eu fosse pela BR gastaria bem mais tempo, então essa avenida veio facilitar e muito a nossa vida”, afirmou.

Além dos ganhos em mobilidade, a Avenida Liberdade também se destaca como referência em infraestrutura sustentável. A via incorpora 34 passagens de fauna – sendo 22 aéreas e 12 subterrâneas – que garantem a travessia segura de animais silvestres e preservam a conectividade entre áreas de vegetação. O projeto também inclui sinalização específica e monitoramento ambiental contínuo, reforçando o compromisso com a preservação da biodiversidade amazônica.

Com apoio da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), a avenida Liberdade vai receber uma base fixa e atuação do policiamento ambiental, garantindo suporte em ocorrências e reforçando a segurança viária ao longo do corredor. 

Para o secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Adler Silveira, o primeiro mês de funcionamento já confirma a importância estratégica da obra para o desenvolvimento da região.

“A Avenida Liberdade completa seu primeiro mês já cumprindo o papel para o qual foi planejada: garantir mobilidade, reduzir o tempo de deslocamento e oferecer mais qualidade de vida para a população da Região Metropolitana de Belém. É uma obra que começa a apresentar resultados concretos no dia a dia das pessoas, atendendo cerca de dois milhões de moradores e desafogando a BR-316 com mais fluidez e segurança. Além disso, conseguimos aliar essa eficiência a um modelo moderno de infraestrutura, que respeita o meio ambiente e incorpora soluções importantes como as passagens de fauna. Esse início mostra que estamos no caminho certo ao investir em obras que pensam no presente e no futuro do Pará”, destacou.

Outro ponto importante diz respeito à segurança no tráfego. As orientações do policiamento reforçam que os condutores devem respeitar o limite de velocidade de 80 km/h, manter atenção redobrada ao longo do percurso e observar a sinalização, especialmente nos trechos com travessia de animais silvestres. Também é recomendado evitar o uso indevido de farol alto e não buzinar ao avistar animais, atitudes que podem provocar acidentes. Em casos de ocorrência, a orientação é sinalizar a via e acionar os órgãos competentes, garantindo a segurança de todos.

Ao completar um mês, a Avenida Liberdade reafirma seu papel como um marco recente na infraestrutura do Estado, unindo mobilidade, segurança e sustentabilidade em um único projeto. A expectativa é que, com o passar do tempo, os benefícios da via se ampliem ainda mais, acompanhando o crescimento da Região Metropolitana e contribuindo diretamente para o desenvolvimento econômico e social do Pará.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias

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