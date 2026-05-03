Remo vence a primeira fora de casa no Brasileirão e derruba o Botafogo-RJ por 2 a 1

Desta vez deu certo e, assim, o Leão Azul começa sua caminhada para sair da desconfortável zona de rebaixamento, mas encara o Palmeiras no Dia das Mães

O Clube do Remo conquistou uma vitória histórica na noite deste sábado, 02, ao derrotar o Botafogo por 2 a 1, de virada, no estádio Nilton Santos, pela 14ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Foi o primeiro triunfo azulino fora de casa na competição e que teve a cobertura lance a lance da equipe dos titulares do esporte da Grupo Marajoara, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação, Rádio Metropolitana FM e o portal do Jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, 54 anos vendendo barato na esquina da economia Rua Manoel Barata com Padre Eutíquio no centro comercial de Belém do Pará, vendendo Móveis e Colchões em até 10X sem entrada, com entrega e montagem grátis.

O JOGO

Mesmo atuando longe de Belém, o Leão Azul mostrou poder de reação após sair atrás no placar. O time carioca abriu o marcador do Jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ ainda no primeiro tempo, com Ferraresi, aproveitando cobrança de escanteio. Superior na etapa inicial, o Botafogo encontrou pela frente um inspirado Marcelo Rangel, que evitou um prejuízo maior com defesas decisivas.

SEGUNDO TEMPO

Na volta do intervalo, o Remo apresentou uma postura diferente. Mais organizado e buscando espaços, passou a pressionar o adversário. O empate veio aos 25 minutos da segunda etapa, quando Jajá fez boa jogada e encontrou Alef Manga, que finalizou com força para deixar tudo igual.

A partir daí, o confronto ganhou em intensidade e equilíbrio. O técnico Léo Condé ajustou o meio de campo, e a equipe paraense cresceu no jogo. A virada veio já nos minutos finais, em contra-ataque bem construído: após defesa do goleiro Neto, Jajá aproveitou o rebote para garantir o triunfo azulino.

COMEÇA DA REAÇÃO

Com o resultado, o Remo chega a 11 pontos e sobe provisoriamente para a 18ª colocação na tabela, mantendo viva a luta contra a zona de rebaixamento. Já o Botafogo permanece com 17 pontos e cai para a nona posição.

O próximo compromisso azulino será diante do Palmeiras, no Estádio Olímpico do Pará Jornalista Edgar Proença, o Novo Mangueirão, no domingo, 10. Já o Botafogo volta suas atenções para a Copa Sul-Americana, onde encara o Racing antes de enfrentar o Atlético-MG pelo Brasileirão.

Por ROBERTO BARBOSA, Jornal A Província do Pará/Imagens: Samara Miranda/Agência Remo