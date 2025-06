António Oliveira é admitido pelo Clube do Remo como treinador para a sequência da Série B

Depois do papelão do ex-técnico Daniel Paulista, o Clube do Remo anunciou oficialmente ontem, quinta-feira, 19, a contratação do técnico português António Oliveira para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série B. O Leão Azul está em 7º lugar e quer voltar ao G4 da competição. Nesse sábado, 21, encara o clássico contra o Paysandu, no Mangueirão. O rival quer se reabilitar e largar a lanterna do Campeonato Brasileiro. O jogo terá a cobertura lance a lance da equipe dos titulares do esporte da Super Rádio Marajoara, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e portal do Jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, 53 anos vendendo na esquina da economia, Senador Manoel Barata com Padre Eutíquio, no coração do centro comercial de Belém. As empresas são do Grupo Carlos Santos, o amigo do povo.

Natural de Lisboa, Portugal, o novo treinador azulino tem 42 anos e tem passagens por clubes no futebol brasileiro, como Corinthians, Athletico-PR, Coritiba e Cuiabá, além do Benfica, de Portugal.

António Oliveira desembarcou em Belém na madrugada da última segunda-feira (16) e nesta semana já comandou os trabalhos visando o clássico RE x PA.

O técnico chega ao Leão acompanhado por sua comissão técnica, como os auxiliares Diego Favarin, Felipe Zilio, Vitor Couto e Fábio Miguel.

A torcida azulina, assim como o plantel, estão satisfeitos com o novo “professor”, que trás suas experiências anteriores para somarem ao que já está na chamada Toca do Leão, que vai lutar para passar pelo clássico e subir na tabela. O maior objetivo, além da conquista do título inédito para o Remo, é a ascensão à Elite do Futebol, o qual seja, a Série A.

Da Redação de A PROVÍNCIA DO PARÁ/Imagem: Agência Remo