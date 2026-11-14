Capacidade cognitiva afeta relações de mulheres no trabalho, aponta estudo

Pesquisa analisou 826 pessoas nos Estados Unidos e na China e identificou associação entre maior capacidade cognitiva feminina, estereótipos de gênero e experiências negativas nas relações profissionais

Manuella Dal Mas, da CNN Brasil, em São Paulo

Mulheres com maior capacidade cognitiva podem enfrentar mais dificuldades nas relações interpessoais no ambiente de trabalho do que homens com características semelhantes. É o que aponta um estudo publicado no periódico científico Revista de Psicologia Aplicada (“Journal of Applied Psychology”), que identificou uma associação entre pontuações mais altas em testes de habilidade cognitiva e experiências negativas entre colegas do sexo feminino.

A pesquisa também indica que mulheres com melhores resultados em avaliações de raciocínio tendem a ser percebidas como mais hostis e menos acolhedoras por integrantes de suas equipes. Essas percepções, segundo os pesquisadores, estão relacionadas a comportamentos de vitimização, como a retenção de informações, e à menor disposição dos colegas para oferecer ajuda profissional ou apoio pessoal.

O trabalho, intitulado “Understanding the Intersection of Gender and Cognitive Ability on Interpersonal Outcomes: A Multi-Study Investigation” (Compreendendo a interseção entre gênero e capacidade cognitiva nos resultados interpessoais: uma investigação com múltiplos estudos), foi conduzido por pesquisadores de universidades dos Estados Unidos e da China. Ao todo, foram analisadas 826 pessoas, distribuídas em 140 equipes de trabalho, em dois estudos complementares.

Como a pesquisa foi realizada

A primeira etapa envolveu 432 estudantes de administração de uma universidade pública dos Estados Unidos, organizados em 82 equipes. Os participantes realizaram testes de habilidade cognitiva e, posteriormente, responderam a questionários sobre as relações com os colegas, incluindo percepções de hostilidade, experiências de vitimização e recebimento de ajuda.

A capacidade cognitiva foi avaliada por meio de uma versão reduzida do teste “Wonderlic”, que apresenta 30 questões a serem respondidas em oito minutos. Os pesquisadores também acompanharam as percepções dos integrantes das equipes em diferentes momentos do semestre.

Na segunda etapa, foram avaliados 394 funcionários de uma grande empresa do setor financeiro na China, distribuídos em 58 equipes. Nesse caso, os pesquisadores utilizaram pontuações de testes de inteligência aplicados pela própria companhia durante os processos de contratação, além de informações coletadas em questionários com os trabalhadores.

Os dois levantamentos permitiram comparar como a capacidade cognitiva se relacionava com a maneira como homens e mulheres eram percebidos e tratados por seus colegas.

Mulheres foram mais associadas à hostilidade

Nos dois estudos, os pesquisadores encontraram uma associação positiva entre maior capacidade cognitiva e a percepção de hostilidade em relação às mulheres. Isso significa que participantes do sexo feminino com pontuações mais altas nos testes tinham maior probabilidade de serem avaliadas pelos colegas como irritadas, agressivas ou hostis nas interações.

Na primeira etapa, essa associação foi identificada entre as mulheres, mas não entre os homens. O mesmo padrão apareceu no segundo levantamento, embora, nesse caso, a relação entre capacidade cognitiva e hostilidade tenha sido inversa para os participantes do sexo masculino.

Os pesquisadores também observaram que mulheres com maior capacidade cognitiva eram percebidas como menos acolhedoras e compreensivas pelos colegas. Esse resultado foi identificado na segunda etapa da pesquisa, que avaliou especificamente a percepção de características como gentileza e compreensão dos sentimentos dos outros.

De acordo com os autores, os resultados podem estar relacionados a estereótipos de gênero que associam mulheres a características como cordialidade, acolhimento e cooperação, enquanto atributos como competência e capacidade de liderança são tradicionalmente relacionados aos homens.

Nesse contexto, mulheres que demonstram maior capacidade cognitiva podem ser percebidas como uma espécie de quebra dessas expectativas sociais, mesmo sem necessariamente apresentar comportamentos agressivos ou dominadores.

Menos ajuda e mais episódios de vitimização

As consequências dessas percepções também apareceram nas relações entre os integrantes das equipes.

No primeiro estudo, mulheres com maior capacidade cognitiva relataram mais experiências de vitimização e receberam menos ajuda dos colegas. Entre os comportamentos considerados pelos pesquisadores estavam a retenção de informações e outras atitudes prejudiciais nas relações profissionais.

A ajuda foi dividida em duas categorias. A primeira, chamada de ajuda voltada às tarefas, envolve o apoio em responsabilidades profissionais e atividades do cotidiano. A segunda, denominada ajuda pessoal, inclui atitudes como ouvir um colega, demonstrar preocupação e oferecer apoio emocional.

Na segunda etapa, os resultados também apontaram maior vitimização entre mulheres com pontuações mais altas nos testes. A percepção de hostilidade esteve associada tanto ao aumento desses episódios quanto à redução do recebimento de ajuda profissional e pessoal.

Já a percepção de menor acolhimento esteve relacionada ao aumento da vitimização, mas não apresentou associação significativa com a redução da ajuda nas duas categorias.

Entre os homens, os resultados foram diferentes. No estudo realizado na China, maior capacidade cognitiva esteve associada a menores percepções de hostilidade e, consequentemente, a menos episódios de vitimização e maior recebimento de ajuda.

Estereótipos de gênero no ambiente profissional

Para explicar os resultados, os pesquisadores recorreram à teoria dos papéis sociais, segundo a qual expectativas construídas socialmente influenciam a maneira como homens e mulheres são avaliados e tratados.

Tradicionalmente, características como competência, competitividade e capacidade de decisão são associadas ao comportamento masculino. Já atributos como gentileza, cordialidade e preocupação com os outros costumam ser esperados das mulheres. Segundo os autores, quando uma mulher apresenta características relacionadas à competência e à capacidade cognitiva, pode ser interpretada pelos colegas como alguém que não corresponde às expectativas tradicionalmente atribuídas ao gênero feminino.

O estudo também destaca uma contradição identificada em pesquisas anteriores: mulheres com características associadas à competência podem ser bem avaliadas em processos de seleção e em contextos de liderança ao memso tempo em que enfrentam dificuldades nas relações cotidianas com colegas.

Os pesquisadores classificam esse cenário como um possível duplo prejuízo: além de serem percebidas como menos acolhedoras, essas profissionais também podem ser vistas como hostis, o que contribui para experiências negativas dentro das equipes.

Limitações e recomendações

Os autores ressaltam que os resultados não devem ser generalizados para todos os ambientes profissionais. A pesquisa foi realizada com estudantes de administração nos Estados Unidos e funcionários de uma única empresa financeira na China, o que limita a extensão das conclusões para outros contextos culturais e setores econômicos. O trabalho também reconhece que os efeitos identificados foram pequenos em algumas análises e aponta a necessidade de novas pesquisas para verificar se os mesmos padrões se repetem em outras populações e organizações.

Como recomendação, os pesquisadores defendem que empresas e gestores evitem avaliações profissionais baseadas em percepções subjetivas de cordialidade e comportamento interpessoal que possam reproduzir estereótipos de gênero. Para os autores, organizações devem estabelecer critérios de reconhecimento e valorização que considerem diferentes características e comportamentos, sem associá-los a expectativas específicas sobre homens e mulheres.

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